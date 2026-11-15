Chivas de Samantha López elimina al Juárez de Aisha Solórzano en la Liga MX Femenil

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La serie entre Chivas y Juárez terminó igualada, pero la mejor posición en la fase regular favoreció al equipo de Guadalajara.

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La guatemalteca Samantha López consiguió su boleto a las semifinales del futbol mexicano femenino con las Chivas de Guadalajara, que empataron 1-1 frente al Juárez de su compatriota Aisha Solórzano, en el partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026.

Ambas legionarias fueron titulares y disputaron los 90 minutos, pero el resultado favoreció al conjunto rojiblanco, que avanzó gracias a su mejor posición en la fase regular, luego de que la serie terminara igualada 1-1 en el marcador global.

Las Bravas tomaron ventaja al minuto 16 por medio de la colombiana Farlyn Caicedo, pero Alicia Cervantes consiguió el empate al 36, luego de un error de la guardameta Emily Alvarado.

CHIVAS ESTÁ EN SEMIFINALES Paso a paso y de la mano de nuestra gente. ¡Con este equipo hasta el final! Todos los detalles de lo sucedido esta noche https://t.co/B3azo5OIiP https://t.co/P5RGuyAJKj — Chivas Femenil (@ChivasFemenil) November 15, 2026

Samantha tuvo una destacada actuación defensiva, con cuatro entradas exitosas, dos intercepciones y 11 recuperaciones de balón. Por su parte, Aisha tuvo una participación discreta en ataque, con un remate a puerta y tres posiciones adelantadas.

Con este resultado, López mantiene sus aspiraciones de conquistar el título, mientras Solórzano y Juárez se despiden del certamen.

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Esperan rivales

Chivas se convirtió en el segundo equipo clasificado a semifinales y está a la espera de conocer a su rival. Si Monterrey mantiene su ventaja de 1-0 sobre Pachuca en el partido de vuelta de este domingo, las Rayadas avanzarán y se enfrentarán al conjunto rojiblanco.