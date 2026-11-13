Inician los trabajos para la ampliación a cuatro carriles de la ruta CA-9 Norte

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Proyecto comprende 32 kilómetros entre El Rancho y Teculután, contempla la construcción de 12 puentes y tendrá un plazo de ejecución de 36 meses.

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El Gobierno inicio los trabajos de ampliación y rehabilitación de la ruta CA-9 Norte, en el tramo comprendido entre El Rancho, El Progreso, y Teculután, Zacapa, una de las principales vías de comunicación utilizadas para el transporte de mercancías en el país.

El proyecto contempla la intervención de aproximadamente 32 kilómetros de carretera, que pasarán de dos a cuatro carriles, así como la sustitución de seis puentes existentes por 12 nuevas estructuras.

Según el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), los trabajos tendrán un plazo de ejecución de 36 meses.

El inicio de las obras fue anunciado durante una actividad encabezada por el presidente Bernardo Arévalo y la ministra de Comunicaciones, Norma Zea, quienes destacaron la importancia de este corredor para el comercio, el transporte de carga y la conectividad entre distintas regiones del país.

Durante su intervención, Zea aseguró que la ampliación representa una inversión estratégica debido al volumen de mercancías que circulan por esta carretera, que conecta el centro del país con las instalaciones portuarias del Atlántico.

"Este corredor es donde pasa más del 60 % de las mercancías de exportación", afirmó la funcionaria, quien sostuvo que la intervención busca mejorar las condiciones de circulación y fortalecer la seguridad vial.

La ministra explicó que el proyecto no se limitará a construir dos carriles adicionales, sino que también contempla una rehabilitación estructural de los carriles existentes para mejorar su resistencia ante el tránsito de vehículos pesados.

La ministra Norma Zea explicó que el proyecto contempla ampliar la carretera a cuatro carriles y rehabilitar la infraestructura existente. (Foto: SCSP / Soy502)

Según detalló, los trabajos incluirán el retiro de entre ocho y diez centímetros de la superficie actual, la intervención de la base de la carretera y la colocación de aproximadamente 18 centímetros de mezcla asfáltica.

Uno de los componentes principales será la sustitución de seis puentes que, de acuerdo con Zea, tienen más de 50 años de funcionamiento y fueron diseñados originalmente para soportar cargas de aproximadamente 20 toneladas.

Las nuevas estructuras tendrán una capacidad superior a las 70 toneladas, con el propósito de responder a las actuales necesidades del transporte comercial y de carga.

La funcionaria precisó que se construirán 12 puentes, debido a que cada uno de los seis puntos intervenidos contará con estructuras paralelas para permitir la circulación en cuatro carriles.

Entre las intervenciones mencionó el puente Huijo, donde anteriormente ocurrió un incidente que provocó pérdidas humanas y obligó a implementar soluciones provisionales para mantener habilitado el paso vehicular.

Zea explicó que la empresa encargada de las obras deberá construir otro puente provisional paralelo al existente, antes de desmontar la estructura temporal y comenzar la construcción de los nuevos puentes.

El presidente Bernardo Arévalo aseguró que la ampliación forma parte de un proyecto de conectividad que busca llegar hasta Puerto Barrios. (Foto: SCSP / Soy502)

También se refirió al puente La Palmía, cuya estructura metálica ha recibido mantenimiento mientras se concreta su sustitución dentro del proyecto de ampliación.

El presidente Bernardo Arévalo aseguró que los trabajos entre El Rancho y Teculután constituyen la primera fase de un proyecto de mayor alcance que busca ampliar a cuatro carriles la conexión terrestre hasta Puerto Barrios, Izabal.

El mandatario indicó que las siguientes etapas ya se encuentran en distintas fases de preparación y que el objetivo es dar continuidad a las obras durante los próximos años.

Arévalo sostuvo que la ampliación de la CA-9 Norte forma parte de una estrategia gubernamental para modernizar la infraestructura logística del país y aprovechar su ubicación geográfica como punto de conexión comercial.

El mandatario afirmó que su gobierno decidió iniciar proyectos que deberán continuar después de 2028, cuando concluya su período presidencial.

Asimismo, agradeció el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Gobierno de España en la ejecución de esta iniciativa, además de mencionar la cooperación de otros países en proyectos de infraestructura.

El gobernante pidió que las obras iniciadas durante su gestión tengan continuidad en las siguientes administraciones, para evitar que los proyectos de infraestructura estratégica queden inconclusos.