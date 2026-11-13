Sin miedo al éxito: Guatemala se mide a la Canadá de Alphonso Davies

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Guatemala busca hacer historia ante Canadá en la Liga de Naciones. Sigue el duelo de ida en El Trébol con Alphonso Davies como gran amenaza. ¡Entérate de todos los detalles!

Otra vez toca Canadá en los cuartos de final de un torneo de Concacaf, como en la memorable Copa Oro anterior, y ¿por qué no?, Guatemala se atreve a soñar con llegar, por primera vez en su historia, a las semifinales de la Liga de Naciones.

Ha pasado 1 año, 4 meses, y 13 días de aquella emocionante e inolvidable tanda de penales, donde José Morales anotó el 6-5 para dejar en el camino a los canadienses en los cuartos del torneo regional, luego de haber igualado 1-1 en el tiempo reglamentario.

Ahora nos volvemos a plantar frente a una de las potencias del norte del continente, aunque en circunstancias muy diferentes. Aquella ocasión fue una eliminatoria directa a un solo juego, esta vez es una serie ida y vuelta que abre hoy en El Trébol y cierra el lunes en el BMO Field; eso sí, el objetivo es el mismo: avanzar.

En su tercera participación en la Liga A, los dirigidos por Luis Fernando Tena avanzaron a esta instancia como primeros del grupo B, con los mismos puntos que Jamaica y Surinam, pero con mejor diferencia de goles (+6, sobre +2 y +1).

Mientras tanto, los de la Hoja de Maple, estaban preclasificados por su ranking FIFA. Vienen de dos victorias (contra Chile y Perú) y una derrota (ante Estados Unidos) en los fogueos post mundialistas.

REFERENTE DEL GOL ⚽️ Rubio Méndez Rubín analiza el juego ante Canadá y las opciones de clasificar a las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf. Fedefut | #DeportesND https://t.co/56QCQ9cJnI — Nuestro Diario (@NuestroDiario) November 12, 2026 Vienen con todo

La gran noticia es que en la convocatoria aparece Alphonso Davies, lateral izquierdo del Bayern Múnich, quien tuvo una participación limitada en el Mundial donde fueron coanfitriones, debido a que venía saliendo de una lesión.

También aparece el otro estelar Jonathan David, delantero que llegó cedido al Atlético de Madrid en el último mercado de fichajes desde la Juventus, aunque Jonathan Osorio y Jacob Shaffelburg quedaron fuera por lesiones en sus clubes la MLS.

Del lado de la Bicolor, Tena llega sin los lesionados Jorge Aparicio ni Stheven Robles, ni William Jehú Fajardo, quien está suspendido para el primer asalto, pero podrá estar en la vuelta; mientras que Óscar Santis consiguió recuperarse a tiempo, incluso ya tuvo minutos en el Burnei de Indonesia.