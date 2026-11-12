Regresan cenizas de Miguel Ángel Asturias a Guatemala

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Autoridades de gobierno y familiares recibieron las cenizas del Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias al arribar al país en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

Luego de más de 50 años de su deceso en Europa, los restos de Miguel Ángel Asturias retornó este 12 de noviembre, marcando la historia de Guatemala.

Entre seres queridos y personalidades como escritores, hijos y nietos se celebra la llegada de "El Gran Lengua".

La ceremonia estuvo cargada de emociones con el arribo de Miguel Ángel Asturias Amado, quien arribó al país portando la urna desde Francia.

El presidente Bernardo Arévalo participó en el evento y de manera formal compartió con la familia este hecho histórico para el país.

Los restos de Miguel Ángel Asturias quedarán resguardados en una urna elaborada por el artista Pedro Canivell, que cuenta con una forma de grano de maíz.

Las cenizas de Miguel Ángel Asturias quedaron depositadas en la urna con forma de semilla de maíz. (Foto: Wilder López/Soy502)

La urna quedará en resguardo de la residencia de la embajada de Francia la noche del 12 de noviembre, mientras que este viernes 13 de noviembre se darán inicio a los actos conmemorativos en la Universidad Popular y una misa en el templo de Candelaria, en la zona 1.

Las autoridades nacionales y la familia Asturias agradecieron el retorno de los restos del escritor a su patria. (Foto: Wilder López/Soy502)

Durante el fin de semana se realizarán diversas actividades en las que los guatemaltecos podrán acercarse al Palacio Nacional de la Cultura para las honras.