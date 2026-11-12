¡Endulzando corazones! La trayectoria imparable de Marimba Dulce Sensación

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La marimba Dulce Sensación celebra 27 años de trayectoria musical, con 31 producciones discográficas y millones de reproducciones digitales.

Con 27 años de historia musical, la marimba Dulce Sensación se ha consolidado como una agrupación dedicada a promover la música popular guatemalteca, llevando su propuesta artística a diferentes escenarios y generaciones.

Fundada el 24 de octubre de 1998, el municipio de San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos, actualmente está integrada por 16 músicos que mantienen vivo un proyecto nacido del entusiasmo y la visión de su fundador.

Guillermo Wug (de negro) está a cargo de la administración del conjunto musical. (Foto: Gustavo Rodas/Colaborador)

La agrupación surgió por iniciativa de Alfonso de León Morales, quien tuvo la inquietud de crear una marimba con características propias y una identidad que permitiera distinguirla dentro del ámbito musical.

De esa idea nació el nombre Dulce Sensación, una denominación que acompañaría al conjunto en su recorrido artístico y que con el paso de los años se convertiría en parte de su reconocimiento.

La disciplina y la constancia han acompañado sus 27 años de trayectoria. (Foto: Gustavo Rodas/Colaborador)

Desde sus primeros pasos, el proyecto se construyó sobre la disciplina, la constancia y el compromiso de sus integrantes. Abrirse espacio en el ambiente musical representó un proceso de trabajo continuo, en el que cada presentación permitió fortalecer su experiencia, ampliar su público y dar a conocer su estilo.

Uno de los aspectos que destaca en su trayectoria es la producción discográfica. A la fecha, la marimba suma 31 producciones, una cifra que refleja el trabajo desarrollado durante casi tres décadas y el interés por mantener un repertorio que acompañe los gustos de sus seguidores.

Dulce Sensación es un grupo versátil, incluso realizan los famosos camionazos. (Foto: Gustavo Rodas/Colaborador)

Cada grabación forma parte de la historia de la agrupación y representa una etapa de su evolución musical. Ante el público también promueven los lemas: "Endulzando corazones" y "La dulzura de la miel".

Con el paso del tiempo, la marimba también ha buscado adaptarse a las nuevas formas de difusión. Sus producciones están disponibles en plataformas digitales, herramientas que permiten que sus interpretaciones sean escuchadas por personas de diferentes lugares y que nuevas audiencias conozcan su propuesta.

Alfonso de León Morales tuvo la iniciativa de crear esta agrupación musical. (Foto: Gustavo Rodas/Colaborador)

Su estilo musical es la marimba orquesta con un repertorio amplio que incluye los estilos de cumbia, quebraditas, música grupera, y los popurrís al estilo de los "nortirollos".

Posee amplia presencia digital donde suma millones de reproducciones bajo el sello nacional Difosa, representando una oportunidad para mantener el vínculo con quienes han seguido al conjunto desde sus inicios y acercarse a nuevas generaciones.

La marimba cuenta con un total de 31 producciones discográficas. Actualmente está bajo el sello Difosa. (Foto: Gustavo Rodas/Colaborador)

Actualmente, la administración está a cargo de Guillermo Wug, quien continúa trabajando para impulsar el crecimiento y la proyección de la agrupación. Su labor busca dar continuidad al camino iniciado por Alfonso de León Morales y mantener vigente el proyecto musical.

Con 16 integrantes, 31 producciones discográficas y 27 años de trayectoria, Dulce Sensación representa una historia de perseverancia y compromiso con la música.

Su recorrido y presentaciones a nivel nacional además de algunos estados fronterizos de México, demuestra el esfuerzo de quienes han formado parte de la agrupación y han contribuido a mantener viva una propuesta que encuentra en la marimba una expresión de identidad y cultura guatemalteca.