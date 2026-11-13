Pochettino firma con el Manchester United en plena Liga de Naciones con EE. UU.

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El argentino Mauricio Pochettino será el nuevo entrenador del Manchester United que se encuentra en puestos de descenso en la Premier League.

EN CONTEXTO: Mauricio Pochettino habría alcanzado un acuerdo verbal con el Manchester United

El Manchester United ya tiene nuevo encargado para tratar de poner fin a una crisis en uno de los mayores clubes del fútbol europeo: será el argentino Mauricio Pochettino.

El aún seleccionador estadounidense fue anunciado este viernes como nuevo entrenador del United, que el jueves cesó a Michael Carrick después del peor inicio de temporada en la historia reciente del club inglés.

El conjunto de Old Trafford apenas ganó uno de sus diez primeros partidos de la actual Premier League y ocupa el 18º puesto, en zona de descenso, con apenas ocho puntos.

Seleccionador de Estados Unidos desde 2024, el técnico santafesino, de 54 años, asumirá el cargo a partir del próximo miércoles 18 de noviembre, tras el fin de esta ventana de compromisos internacionales, dijo el United en un comunicado.

La selección de Estados Unidos confirmó que Pochettino dirigirá sus dos últimos partidos correspondientes a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf contra Haití programados para el sábado 14 y martes 17 de noviembre.

Today, @ussoccer has announced that Mauricio Pochettino will depart his role as head coach of the USMNT to become the head coach of @ManUtd. Pochettino and his staff will continue to coach the two upcoming Concacaf Nations League matches vs. Haiti. : https://t.co/q1039hQmp7 https://t.co/qQGwSUpIrR — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) November 13, 2026

Pochettino condujo al combinado de las barras y las estrellas hasta octavos de final del último Mundial. Hace apenas tres meses, había ampliado su contrato como DT hasta la próxima Copa del Mundo en 2030.

Debut ante Liverpool

El Manchester United anunció en su comunicado que había alcanzado un acuerdo con la federación estadounidense para liberar al argentino "una vez concluyan sus responsabilidades con la selección masculina de Estados Unidos".

Medios británicos informaron que Pochettino tenía una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares, más otros dos millones por liberar al resto del cuerpo técnico.

"El argentino es reconocido por su estilo de fútbol de alta intensidad y vocación ofensiva, por su dedicación a construir equipos fuertes y cohesionados y por su extraordinario historial en el desarrollo de jugadores a nivel individual", agregó el histórico club inglés.

Mauricio Pochettino has agreed to become the Manchester United men’s head coach. — Manchester United (@ManUtd) November 13, 2026

La contratación del exentrenador de Espanyol, Southampton, Tottenham, Chelsea y Paris Saint-Germain puso fin a la etapa de Carrick en un Manchester United que atraviesa una de las campañas más delicadas de su historia reciente.

Pochettino debutará en el banquillo del United el domingo 22 en Anfield contra el Liverpool, en el duelo entre los dos rivales históricos de la Premier League.

*Con información de AFP