Camión cae a barranco: deja un muerto y cinco heridos, entre ellos cuatro menores

Un camón con varias personas cayó a un barranco de aproximadamente 50 metros durante la noche del pasado jueves en la aldea Satolox, en San Juan Chamelco, Alta Verapaz.

Elementos de Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados por comunitarios y se dirigieron a bordo de las unidades RD-111 y RD-39 para atender la emergencia.

Al llegar al lugar le brindaron atención prehospitalaria a cinco pacientes, entre ellos cuatro menores de edad, quienes presentaban diferentes lesiones y fueron trasladados al Hospital Regional de Cobán, en donde fueron identificados como:

Los heridos fueron trasladados a un centro asistencial. (Foto: Asonbomd)

En el lugar del accidente, quedó una persona fallecida, identificada como Juan Sam Tut, de 65 años, quien según indican los heridos, era el piloto del camión.

Las personas retornaban a sus viviendas luego de realizar mandados en el centro poblacional, según se dio a conocer.

El piloto del camión falleció en el lugar de los hechos. (Foto: Irma Tzi/Colaboradora)