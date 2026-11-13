Camión cae a barranco: deja un muerto y cinco heridos, entre ellos cuatro menores

Un trágico accidente de tránsito en donde un camión cayó a un barranco dejó un fallecido y cinco heridos.
OTRAS NOTICIAS: Confirman cinco fallecidos y un secuestrado tras balacera en Zacapa
Un camón con varias personas cayó a un barranco de aproximadamente 50 metros durante la noche del pasado jueves en la aldea Satolox, en San Juan Chamelco, Alta Verapaz.
Elementos de Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados por comunitarios y se dirigieron a bordo de las unidades RD-111 y RD-39 para atender la emergencia.
Al llegar al lugar le brindaron atención prehospitalaria a cinco pacientes, entre ellos cuatro menores de edad, quienes presentaban diferentes lesiones y fueron trasladados al Hospital Regional de Cobán, en donde fueron identificados como:
- Amílcar Misael Xol Sam, de 18 años, con trauma de cráneo.
- Brenda Adelaida, de 14, con heridas abiertas en ambas extremidades inferiores.
- Jaime Eduardo, de 15, con posible luxación de clavícula.
- Héctor Danilo, de 10, con politraumatismo.
- Sergio Aníbal, de 11, con herida abierta en la extremidad inferior derecha.
Piloto fallece
En el lugar del accidente, quedó una persona fallecida, identificada como Juan Sam Tut, de 65 años, quien según indican los heridos, era el piloto del camión.
Las personas retornaban a sus viviendas luego de realizar mandados en el centro poblacional, según se dio a conocer.