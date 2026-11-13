Camión vuelca y deja un herido esta mañana en la calzada Aguilar Batres

El piloto de un camión, que terminó volcado en la calzada Raúl Aguilar Batres, fue trasladado herido a un centro asistencial.
OTRAS NOTICIAS: Confirman cinco fallecidos y un secuestrado tras balacera en Zacapa
Un aparatoso accidente de tránsito ocurrió la mañana de este viernes 13 de noviembre en la calzada Raúl Aguilar Batres, entre la 50 y 51 calle de la zona 11 de Villa Nueva, en la salida del bulevar Cenma.
Por causas que se desconocen, el piloto de un camión perdió el control y terminó volcado sobre la cinta asfáltica, por lo que se dio aviso a los Bomberos Municipales.
Tras su arribo, los socorristas le brindaron atención prehospitalaria al piloto del camión, quien fue identificado como: Gustavo Adolfo Calderón Estuyul, de 24 años. Posteriormente fue trasladado a la emergencia del IGSS 7-19.
Mientras que, otras dos personas que lo acompañaban, presentaban únicamente crisis nerviosa y fuero atendidas por los paramédicos en el lugar.
Henry Quevedo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, indicó que de momento el tránsito es fluido en dirección hacia el sur, pero se le recomienda a los automovilistas no grabar ni tomar fotografías del accidente para evitar congestionamiento.