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Camión vuelca y deja un herido esta mañana en la calzada Aguilar Batres

  • Por Geber Osorio
13 de noviembre de 2026, 09:23
Un camión volcó en la calzada Aguilar Batres y dejó un herido este viernes. (Foto: CBM)

Un camión volcó en la calzada Aguilar Batres y dejó un herido este viernes. (Foto: CBM)

El piloto de un camión, que terminó volcado en la calzada Raúl Aguilar Batres, fue trasladado herido a un centro asistencial.

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Un aparatoso accidente de tránsito ocurrió la mañana de este viernes 13 de noviembre en la calzada Raúl Aguilar Batres, entre la 50 y 51 calle de la zona 11 de Villa Nueva, en la salida del bulevar Cenma.

Por causas que se desconocen, el piloto de un camión perdió el control y terminó volcado sobre la cinta asfáltica, por lo que se dio aviso a los Bomberos Municipales.

El camión ha bloqueado uno de los carriles. (Foto: CBM)
El camión ha bloqueado uno de los carriles. (Foto: CBM)

Tras su arribo, los socorristas le brindaron atención prehospitalaria al piloto del camión, quien fue identificado como: Gustavo Adolfo Calderón Estuyul, de 24 años. Posteriormente fue trasladado a la emergencia del IGSS 7-19.

Mientras que, otras dos personas que lo acompañaban, presentaban únicamente crisis nerviosa y fuero atendidas por los paramédicos en el lugar.

El piloto del camión resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial. (Foto: CBM)
El piloto del camión resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial. (Foto: CBM)

Henry Quevedo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, indicó que de momento el tránsito es fluido en dirección hacia el sur, pero se le recomienda a los automovilistas no grabar ni tomar fotografías del accidente para evitar congestionamiento.

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