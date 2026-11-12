Francia resguardará el "Premio Nobel" de Miguel Ángel Asturias

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Las cenizas de Miguel Ángel Asturias llegan a Guatemala; sin embargo la medalla que recibió como premio Nobel de Literatura permanecerá en Francia.

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Asturias vivió en París entre 1923 y 1933 y como embajador, entre 1966 y 1970, por ello esta capital mundial tiene gran significado.

Este 12 de noviembre sus restos regresan al país y serán resguardados en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

La medalla del Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias permanece en Francia. (Foto: AFP)

¿Qué pasará con la medalla que obtuvo Miguel Ángel Asturias como Premio Nobel?

Según la Agencia France-Presse AFP, parte de los manuscritos y documentos personales de Asturias seguirán en la Biblioteca nacional de Francia (BnF), a la que el propio escritor decidió legar todo su archivo, según la institución.

Hubo "un enfoque consensuado y eso significa que se va a respetar al pie de la letra la voluntad de Asturias", indicó a la AFP el presidente de la BnF, Gilles Pécout.

Como parte de sus pertenencias Francia entrega a Guatemala un bastón indígena que pertenecía al Nobel.

Los actos por la repatriación incluyen una ceremonia maya y un funeral de Estado en el Palacio Nacional y se celebran el 14 y 15 de noviembre.

Con tierra recolectada de varias regiones de Guatemala, la inhumación se realizará en un monumento construido en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, principal recinto artístico del país.

Detalles del Premio Nobel. (Foto: AFP)

Actividades para los guatemaltecos

Las autoridades tienen preparadas varias actividades para honrar al "Gran Lengua", quien murió en España a causa de un cáncer en 1974.

12 de noviembre

Llegada de los restos de Miguel Ángel Asturias al aeropuerto internacional La Aurora, recibimiento oficial y actos diplomáticos.

13 de noviembre

Homenajes en la Universidad Popular, una misa conmemorativa y velación en el Barrio La Candelaria.

14 de noviembre

Ceremonia Maya en Kaminal Juyú y honras fúnebres en el Palacio Nacional de la Cultura.

15 de noviembre

Ceremonia oficial de retorno e inhumación de sus restos.

Homenaje musical a Miguel Ángel Asturias

Del 21 al 28 de noviembre

Campamento orquestal juvenil con clases magistrales, talleres y ensayos.

27 de noviembre

Concierto Sinfónico Coral en el Palacio Nacional de la Cultura.

Aqui permaneceran los restos de Aturias en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. (Foto; Ministerio de Cultura y Deportes)

Acerca de Miguel Ángel Asturias

Fue abogado, diplomático y escritor, impulsor del realismo mágico y defensor del mundo indígena y las causas sociales.

En 1954, tras una invasión financiada por Estados Unidos que truncó una década de reformas democráticas en Guatemala, Asturias fue despojado de la nacionalidad, sus libros fueron prohibidos y salió al exilio.

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Retornó fugazmente en 1959 con un salvoconducto. En 1966 un nuevo gobierno le restituyó sus derechos y fue nombrado embajador en París. Nunca más regresó a Guatemala.

Entre sus obras destaca "El Señor Presidente" (1946), inspirada en la dictadura de Manuel Estrada Cabrera (1898-1920), "Hombres de maíz" (1949), considerada la primera novela hispanoamericana del realismo mágico, y "Leyendas de Guatemala" (1930), su primer libro publicado en el que narra cuentos de origen maya.

También sobresale su novela "Los ojos de los enterrados" (1960), una denuncia de las injusticias sociales.

MIguel Ángel Asturias recibiendo su medalla. Foto: Oficial.