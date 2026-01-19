Barcelona se toma la foto oficial con la duda de Ter Stegen

-

El FC Barcelona realizó este martes la fotografía oficial de la temporada 2025-2026 en la ciudad deportiva del club, una cita tradicional en la que posaron las principales figuras del primer equipo junto al cuerpo técnico y la directiva azulgrana.

Uno de los grandes focos de atención fue la reciente incorporación del lateral portugués João Cancelo, quien se sumó al plantel en condición de préstamo procedente del Al-Hilal de Arabia Saudita. También destacó la imagen del presidente Joan Laporta y del entrenador Hansi Flick.

Otro de los gestos que no pasó desapercibido fue el protagonizado por Raphinha, quien realizó una señal con las manos durante la fotografía que recordó a icónicas de exfiguras del Barsa como Ronaldinho, Neymar e incluso Gerard Piqué, un detalle que rápidamente generó reacciones entre los aficionados en redes sociales.

✅ Raphinha sigue con el tradicional gesto en la foto de equipo que ya hicieron Ronaldinho, Neymar o Piqué pic.twitter.com/ivcqWrifJB — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 19, 2026

¿Adiós?

En la imagen también aparece el capitán Marc-André Ter Stegen, posando con la Supercopa de España conquistada recientemente ante el Real Madrid. Sin embargo, el futuro del portero alemán estaría lejos del Camp Nou.

Según informó el periodista Fabrizio Romano, Ter Stegen ya tendría un acuerdo para convertirse en nuevo jugador del Girona, en una cesión que se extendería hasta el 30 de junio de 2026. Barcelona y el club catalán ya habrían alcanzado un entendimiento, quedando únicamente pendientes la redacción final de los contratos y la firma oficial.

La decisión del guardameta estaría motivada por la necesidad de sumar minutos de competencia, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a la Copa del Mundo de 2026 con la selección de Alemania.