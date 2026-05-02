Barcelona gana al Osasuna y obliga al Real Madrid a vencer o ceder título de La Liga

El Barcelona dio este sábado un paso decisivo hacia el título de la liga española al imponerse 2-1 al Osasuna en la jornada 34 del campeonato.
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Los tantos de Robert Lewandowski (81) y Ferran Torres (86) en la recta final del partido le dieron el triunfo a los azulgranas, que podrían proclamarse campeones este mismo domingo si el Real Madrid no logra vencer en su visita al Espanyol.
Con este resultado, el cuadro catalán se mantiene como líder sólido y amplía su ventaja a 14 puntos sobre el conjunto blanco, segundo en la tabla, cuando restan únicamente cuatro jornadas y 12 unidades en disputa.
De no conseguir la victoria, el Real Madrid quedaría sin opciones matemáticas de alcanzar al Barsa, que está cerca de revalidar el título liguero.