Arsenal vence al Fulham con doblete de Gyokeres y se afianza como líder de la Premier

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Tratando de disipar dudas antes de enfrentar al Atlético de Madrid el martes, el líder de la liga inglesa, el Arsenal firmó una actuación contundente y goleó 3-0 al Fulham este sábado en el Emirates Stadium.

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El resultado le permitió ampliar a seis puntos su ventaja sobre el Manchester City en la lucha por el título de la Premier League.

El conjunto dirigido por Mikel Arteta impuso un ritmo alto y un juego fluido que desbordó a su rival desde el inicio. El sueco Viktor Gyokeres firmó un doblete (9, 45+3) y fue bien respaldado por Bukayo Saka, quien aportó una asistencia y marcó el segundo tanto (40) antes de salir al descanso.

Con la ventaja asegurada, el Arsenal bajó revoluciones en el complemento y administró el resultado pensando en el duelo europeo contra los colchoneros, tras el 1-1 en la ida de las semifinales del pasado miércoles.

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Los gunners alcanzaron así los 76 puntos, mientras el cuadro dirigido por Pep Guardiola se mantiene con 70 y dos partidos pendientes, en una recta final donde la diferencia de goles también podría resultar decisiva.

Buscan recortar distancias

Por su parte, los citizens, inmediatos perseguidores del Arsenal, tendrán su compromiso liguero de la jornada 35 este lunes cuando visite al Everton (1:00 p. m.) con la misión de sumar de a tres para mantener vivas sus aspiraciones al título.