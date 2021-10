La embajadora mexicana en Belice, Martha Zamarripa, aseguró que esa nación centroamericana tiene intenciones de conectarse al Tren Maya.

El primer ministro de Belice, Johnny Briceño, llegó el lunes a México para participar en los festejos organizados por López Obrador por los 211 años de la Independencia del país latinoamericano. “Es un privilegio haber sido elegido por nuestro socio bilateral como el único jefe de Estado que asiste a la ceremonia de la consumación de la Independencia de México. Estrechar lazos con México puede ser beneficioso para el comercio y la inversión”, declaró el primer ministro en Twitter.

El Gobierno de Belice mostró interés por conectarse a la ruta del Tren Maya, uno de los proyectos de infraestructura estratégicos que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo la embajadora de México, Martha Zamarripa.

It was an honor for my wife Rossana and I to participate in the closing ceremonies of México's 200th anniversary of Independence. Standing in solidarity with my bilateral partner President of Mexico and his wife, and Governor Cuauhtémoc Blanco.#Belize #Mexico #planBelize pic.twitter.com/DfKSz1hbY3 — Johnny Briceño (@JohnBricenoBZE) September 30, 2021

"Belice busca conectarse con el Tren Maya del gobierno del presidente López Obrador, según planteó el primer ministro, Johnny Briceño, al Gobierno de México. Rogelio Jiménez Pons, titular de Fonatur, explicó los beneficios del proyecto", reveló la funcionaria en sus redes sociales en las que compartió algunas imágenes de Briceño en su visita a México.



También detalló que: "El Tren Maya, ambicioso proyecto del Presidente a solicitud del gobierno del primer ministro Briceño, podría conectarse no solo a la frontera Chetumal-Belice, sino entrar hasta Santa Elena, dijo Rogelio Jiménez Pons".

El #TrenMaya ambicioso proyecto del Pte @lopezobrador_a solicitud del Gob del PM @JohnBricenoBZE podría conectarse no solo a la frontera Chetumal-Belice sino entrar hasta Sta Elena,dijo Rogelio Jiménez Pons Dir @FonaturMX.Platicó con @m_ebrard sobre opciones TrenMaya @SRE_mx pic.twitter.com/Ru9Ihp5DNi — Martha Zamarripa R. (@m_zamarripa) September 29, 2021

Los medios mexicanos explicaron que el director de Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez, detalló que debido a cuestiones técnicas y porque algunos grupos sociales “menores” no querían que el Tren Maya pasara por el interior de la ciudad de Campeche, se optó por no entrar y la estación más cercana estará en la periferia, cercana al aeropuerto. Con ella se evitarán la reubicación de más de 300 familias que hubieran sido afectadas.