Influencers hacen una broma con mascarilla falsa y autoridades les quitan el pasaporte y exigen una disculpa

Los influencers se encontraban en Bali y quisieron hacer una broma, pero las autoridades tomaron carta en el asunto y ahora tendrán un proceso legal.

Con el fin de entretener a sus seguidores en redes sociales Josh Paler Lin y Leia Se de Taiwán y Rusia, respectivamente, ingresaron a un supermercado de Bali, Indonesia, usando una mascarilla pintada. Su broma les costó caro pues las autoridades del país que visitaban les exigieron una disculpa pública, además de quitarles su pasaporte.

En el video se aprecia que Leia se pinta en el rostro un cubrebocas y Josh le advierte que no debe mover los labios para que las personas no se den cuenta.

Aunque los empleados ven lo que hace la pareja, realizan sus compras sin problema mientras graban y se ríen asumiendo que nadie se da cuenta de que ella no usa protección en el rostro contra el covid-19, poniendo en riesgo su salud y la de los demás.

"¿Le gusta la mascarilla de ella?", preguntó Josh a la cajera del local y se rió al mismo tiempo, la trabajadora no hizo ningún comentario.

Cuando hicieron público el suceso en sus canales, las autoridades los buscaron y los obligaron a bajar el video y a pedir una disculpa pública al país pues esta acción incitaba a no usar mascarilla en un territorio donde es obligatorio.

Leia y Josh tuvieron que subir un clip junto a su abogado ofreciendo una disculpa a Indonesia, donde se encontraban de visita.

"Nos queremos disculpar por el video que hicimos. La intención de hacerlo no era la de faltar al respeto o invitar a nadie a no usar mascarilla. Hice este video para entretener a la gente, porque soy un creador de contenido y es mi trabajo es entretener", dijo Lin.

Al parecer tendrán que seguir un proceso legal. Según explicó la defensa de ambos Indonesia les retiró sus pasaportes.

