Cabal busca expulsar al diputado Julio Portillo, tras acusaciones de extorsión

-

La dirigencia del partido Cabal asegura haber recibido denuncias de por lo menos cinco alcaldes en contra del diputado Julio Portillo.

Después de la polémica generada por acusaciones de extorsión en su contra, el diputado por Zacapa, Julio Portillo, podría ser expulsado del partido que lo llevó al Congreso de la República.

El Comité Ejecutivo Nacional de Cabal se reunirá la tarde de este jueves 3 abril para tratar el tema, pues, según miembros de esa instancia, hay acusaciones de por lo menos cinco jefes ediles por supuestas extorsiones y coacciones.

Ya que el legislador está afiliado a la organización política, lo que corresponde es elevar su caso al Tribunal de Honor, pues, según miembros de Cabal, ha incurrido en diversas faltas a los estatutos del partido.

La reunión en la cual se abordará el tema fue convocada por el secretario general del grupo, Edmond Mulet, y se llevará a cabo a las 17:00 horas.

Foto: Cortesía

Los señalamientos

Las acusaciones contra Julio Portillo se conocieron el pasado 31 de marzo, cuando el alcalde de La Unión, Edvin Gustavo Galván, más conocido como "Tavito Galván", publicó un mensaje en las redes sociales.

Ahí señala al diputado de abuso de autoridad y de requerir un porcentaje de los proyectos que se ejecuten en el municipio, así como de los consejos de desarrollo.

"Todas la extorsiones que hemos recibido, tanto mi persona, como las empresas que trabajan en La Unión, como no nos hemos sometido a lo que él quiere, sigue molestando, sin ninguna base legal", se lee en la publicación del jefe edil.

Además, indica que el parlamentario "quiere el 20% de los proyectos de la Gran Cruzada (por la Nutrición), también quieren el 10% de los fondos de consejos de desarrollo".

En un mensaje posterior, Galván dio a conocer que había denunciado penalmente al diputado.

"Es por fiscalizar"

Consultado al respecto, el representante de Zacapa aseguró ser víctima de una "persecución política" y negó haber extorsionado al alcalde de La Unión o a algún otro funcionario.

"Es por fiscalizar que me denuncian y hacen todo este show", expresó. Asimismo, dijo estar dispuesto a someterse a los procesos que correspondan dentro de su partido político para demostrar que no ha cometido irregularidades, aunque hizo ver que, hasta donde sabe, el Tribunal de Honor no está conformado.

"Yo no me preocupo, porque, al final, sigo siendo diputado y sigo fiscalizando; eso es algo que voy a poder seguir haciendo, con partido, bancada o sin bancada", afirmó.

Pese a ello, remarcó que llegará a las instancias que sean necesarias para evitar la expulsión.