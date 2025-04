Alcalde acusa al diputado Julio Portillo de "extorsionista" y este acude al MP

-

El diputado Julio Portillo se vio envuelto en una nueva polémica, ahora el alcalde de La Unión, Zacapa, lo acusa de "extorsionista".

El alcalde de La Unión, Zacapa, Edvin Gustavo Galván, acusó al diputado Julio Portillo no solo de cometer el delito de abuso de autoridad, sino que de "extorsionar" a las autoridades municipales y a las empresas que trabajan obra pública local en ese municipio.

La denuncia la hizo a través de sus redes sociales, donde aseguró que Portillo acudió a La Unión el lunes 31 de marzo con abuso de autoridad y luego señala que el congresista pide porcentajes de los proyectos y de los Consejos de Desarrollo.

"Todas la extorsiones que hemos recibido, tanto mi persona, como las empresas que trabajan en La Unión, como no nos hemos sometido a lo que él quiere, sigue molestando, sin ninguna base legal, aclaro, quieren el 20% de los proyectos de la gran cruzada (por la nutrición), también quieren el 10% de los fondos de consejos de desarrollo", manifestó.

Según Galván, no había denunciado con anterioridad "por temor (a) que algo le pase", pero aclaró que ahora sí lo está haciendo porque Portillo "se salió de control (al) invadir la autonomía municipal" y señaló que el diputado se hizo acompañar durante la fiscalización con dos posibles candidatos a Municipalidad de La Unión.

"Con regalar bolsistas de arroz a los niños, no va a solucionar la problemática del municipio. Mucho ayuda el que no estorba", sentenció Galván.

Pero también acusó a Portillo como responsable de cualquier cosa que le pueda pasar a él, como alcalde, a su hermana o a algún miembro de su familia.

En una entrevista telefónica con Soy502, el alcalde informó que, además de la publicación en las redes, acudirá al Ministerio Público (MP) para presentar la denuncia. Aseguró que tiene prueba como capturas de pantalla de las exigencias.

"Cuando se dio la extorsión, me amenazó con llevarme a la Contraloría (General de Cuentas) para que me investigaran. Me pidió el 20% y le dije que no, porque al final yo invierto más de lo que valen las obras, porque siempre le pido a los contratistas un poco extra", dijo.

Sin embargo, le propuso que las empresas le comprarían materiales extra a la cementera que tiene en copropiedad con el papá, pero que está a nombre de la hermana de Portillo. "Le compramos más de 15 mil bolsas de cemento en menos de dos meses", lamentó.

Según Galván, él tiene el respaldo de dos facturas a nombre de la Municipalidad, pero que otras empresas que realizan obras municipales cuentan con más pruebas de las compras que se han efectuado.

Compra de materiales que habría hecho el alcalde Gustavo Galván, de La Unión, Zacapa, a la empresa del diputado Julio Portillo, a quien acusa de extorsión. (Foto: Cortesía)

"En los últimos días, se ha dedicado a llamar a las empresas para extorsionarlas. A mí me metió dos (auditorías) especiales, donde él solicitó a la Contraloría General de Cuentas (CGC) que me fiscalizaran, ahí están las notas con su nombre. Ha dicho que un líder comunitario tiene plazas fantasma con mi aval, pero no es cierto", señaló.

Mientras que el lunes 31 de marzo, el diputado se apersonó a la Municipalidad "a querer agarrar papeles sin permiso, hasta que el Gerente le dijo que eso no es así". Según el alcalde, Portillo llegó acompañado de dos empleados de la CGC que no llevaban ningún mandato de la central en Guatemala.

Transferencias que empresas privadas habrían realizado a la cuenta de la sociedad anónima que el diputado Julio Portillo tendría en copropiedad con su papá, según el alcalde Galván. (Foto: Cortesía)

Según el Alcalde, más o menos en febrero pasado, Portillo lo encerró en el predio de mecánica que está frente al lugar donde funciona la cementera y lo rodeó con su seguridad. "Les dije que yo no iba a ceder y que si quería, que llamara a las empresas y cierto, las comenzó a llamar para pedirles un porcentaje de las obras", dijo.

Julio Portillo responde

"Soy una persona cristiana, temerosa de Dios. Soy incapaz de hacer cualquier cosa de lo que el alcalde me está acusando", dijo Portillo a Soy502.

El diputado argumentó que acudió a La Unión a entregar víveres y útiles escolares, material que compró con su salario; pero también escritorios como parte de las actividades del Fondo de Desarrollo.

Al concluir sus actividades en las comunidades, se trasladó hacia la Municipalidad, acompañado de tres auditores de la CGC, para fiscalizar unos préstamos de 12 millones de quetzales que hizo la alcaldía al Instituto de Fomento Municipal (Infom).

"Viendo los contratos, ellos (la Municipalidad) se están robando 6 millones de quetzales... No estaban las autoridades, pero nos atendió la suegra de él (del alcalde), pues la tiene contratada como su asistente. Pedimos información de un pavimento, que no encontramos en Guatecompras. Empezaron a sacar uno tras otro y hablaron de unos proyectos de la Gran Cruzada por la Nutrición y argumentaron que ahí está esa parte, pero no dieron detalles", narró Portillo.

Según el congresista, no obtuvieron más información porque llegó un Gerente municipal a "interrumpir la fiscalización" exigiéndoles que solicitaran la información a través de Acceso a la Información, argumentando la autonomía municipal.

El diputado Julio Portillo acudió a la Municipalidad de La Unión, Zacapa, acompañado de auditores de la CGC. (Foto: Cortesía)

"Vimos que había cheques ya pagados, pero la obra sigue en ejecución... cuando vimos eso, intentaron cerrar el Leitz y nos pidieron que nos retiráramos", aseguró Portillo.

El diputado dijo que al salir del lugar se encontró con varios albañiles pagados por la Municipalidad, quienes le indicaron que ellos terminan haciendo las obras por las que están contratadas empresas privadas.

(Foto: Cortesía)

"Eso es un delito, porque si usted le paga a una constructora 3 millones de pesos (quetzales) ellos tienen que llevar su gente... Ahora me llama la atención que diga que le estoy pidiendo un porcentaje de los proyectos, cuando yo nunca me he sentado con el señor alcalde... las denuncias se hacen en la policía y en Ministerio Público para que ellos investiguen, no en las redes sociales, ahí es un chisme", manifestó.

Acciona contra el alcalde

Tras explicar por qué acudió al municipio de La Unión, el diputado indicó que presentó una denuncia en contra del alcalde por varios delitos, debido a que lo está acusando de algo que no es verdad y, lo que más le preocupa, fue el comentario de responsabilidad si algo le pasa a él, a su hermana o a su familia.

"Me está tomando como si yo fuera un sicario, porque dice que teme por su vida. Yo no tengo fama de sicario, he sido cristiano toda mi vida, le sirvo al Señor. Me han abordado para reclamarme por qué estoy haciendo eso, pero que sea cristiano no significa que no voy a fiscalizar, aquellos que piensan que no debo hacerlo están diciendo que deje hacer a los corruptos lo que quieran", manifestó.

La denuncia contra el alcalde Galván fue puesta por el diputado el mismo 31 de marzo en la Fiscalía Municipal del MP en Zacapa a las 22:57 horas.

En esta, el diputado reclama que se "está poniendo en riesgo su honorabilidad, su seguridad personal y su legitimidad como funcionario público".

A decir del diputado, el alcalde cometió los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, usurpación de atribuciones y "otros que estén vinculados con la represión violenta de la que como ciudadano guatemalteco y legislador de Zacapa, así como su equipo, fue víctima".

Lo acusa de narcotraficante

Por el contrario, el diputado Portillo indicó que, quien debería tener miedo ahora es él, y aseguró que el hermano del alcalde fue asesinado "por narcotraficante".

"Él (Galván) tiene mucho enemigo por el tema del narcotráfico, por lo que yo puse la denuncia por recomendación de la policía en La Unión, Zacapa, porque imagínese que lo maten a él, por algo van a decir que fui yo. Es una defensa a favor mío porque tiene muchos enemigos de parte del narco", dijo Portillo.

Al mismo tiempo, compartió una captura de pantalla donde se realiza el sepelio de Fredy Cordón Galván, en 2021, hermano del alcalde, donde los comentarios lo señalan de ser malo y de tener relación con el narcotráfico.

"No tenemos vínculos con el narco"

Al respecto, el alcalde de La Unión, Zacapa respondió: "Nada que ver. Mi familia está limpia y no tenemos ningún vínculo con el narcotráfico. Aquí solo cuento con mi hermana, los otros tres están en Estados Unidos. La familia Galván no tiene a ni uno solo involucrado en ese tema".

Respecto a la muerte de su hermano, dijo que estaban en un velorio familiar. "Fue en una borrachera, mi hermano acababa de venir deportado de EE.UU. y tomaba mucho. El fuego cruzado se dio entre la misma familia. Perdieron el control, se comenzaron a pegar, mi hermano salió en su camioneta, lo alcanzaron porque empujó a primo sobrino y pues, lo mataron. Fue en una borrachera, nada tiene que ver con esas cosas que dice el diputado".