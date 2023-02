Camilo García y su lucha por anular su expulsión de la Usac

Camilo García presentó un amparo tras ser expulsado de la Universidad de San Carlos de Guatemala

EN CONTEXTO: Camilo García se pronuncia tras ser expulsado por autoridades de la Usac

El estudiante y representante estudiantil de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), Camilo García, confirmó que el viernes 3 de febrero interpuso un amparo para frenar su expulsión de dicha casa de estudio.

Lo anterior, luego de que el Consejo Superior Universitario (CSU) votó para expulsarlo definitivamente el viernes 27 de enero de 2023, tras calificar de cobardes las acciones que planeaban las autoridades universitarias contra un grupo de estudiantes que se encuentra en resistencia en instalaciones de la Usac.

De acuerdo con el estudiante de 22 años, la acción de amparo fue tramitada en el Juzgado Décimo de Primera Instancia del Ramo Civil, misma que fue admitida. Con esta acción, García, quien cursa el octavo semestre de la carrera de Química, pretende dejar sin efecto las medida que tomó el CSU, utilizando el reglamento para sancionar a estudiantes comunes.

Por aparte, el estudiante de química, explicó que dicha acción legal es contra Luis Cordón, secretario general de la Usac.

"Estamos aquí presentes en el centro de justicia de primera instancia civil, para hacer entrega de un amparo en contra del secretario general de la Universidad de San Carlos de Guatemala por los hechos de no haber llevado el debido proceso, en el proceso disciplinario que se inició en mi contra y que su resolución terminó con mi expulsión de la universidad... Los hechos denunciados son que no se dio realmente un derecho a apelar la resolución, ya que hasta este momento no he sido notificado formalmente mas que a través de los medios digitales y de la misma sesión. Otro hecho denunciado es que fui expulsado de la sesión inmediatamente, luego de que el Consejo Superior Universitario haya tomado esta decisión arbitraria. De igual forma fui eliminado de los grupos de WhatsApp del consejo donde se realiza la convocatoria de las sesiones y se comparten algunos documentos del mismo consejo", dijo Camilo.

Mira aquí las declaraciones: