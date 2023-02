Camilo García se pronuncia tras ser expulsado por autoridades de la Usac

Camilo García fue expulsado por el CSU tras señalar de cobarde las acciones del las autoridades de la Usac.

En entrevista a Soy502, Camilo García, estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y representante estudiantil de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia ante el Consejo Superior Universitario (CSU), habló sobre las arbitrariedades que tomaron las autoridades de dicha casa de estudios para buscar su expulsión definitiva.

Camilo García explica que el problema de su situación en la Usac inició desde el 12 de octubre de 2022, luego de haber participado en una sesión del CSU.

En esa sesión, García manifestó su postura de rechazo a las elecciones de rector, las cuales calificó de fraudulentas. Asimismo, cuando el CSU preparaba un memorial para buscar un acercamiento con los estudiantes en resistencia.

"El 12 de octubre de 2022, en una sesión del Consejo Superior Universitario se estaba trabajando un memorial de acercamiento hacia el diálogo por parte de la Coordinadora de Estudiantes. Pero, el CSU desde entonces se negaba a tratar con los compañeros que se encuentran en resistencia en las instalaciones de la Universidad (...) Por parte de la dirección de jurídicos que da dictámenes y opiniones hacia las resoluciones del CSU, decían que era un actuar por parte de los compañeros en resistencia", señaló Camilo.

"Actos cobardes"

Ante esa situación, Camilo explicó que tomó la palabra, como parte de su deber y derecho como representante estudiantil, y fue entonces cuando señaló las acciones del CSU como un acercamiento "aparentemente cobarde".

"Yo tomé la palabra, como es mi caso de representante estudiantil y como mis derechos ante el consejo, y les dije que esas acciones del consejo era un acercamiento aparentemente cobarde para resolver toda la problemática de la universidad, ya que ellos decían actuar de buena fe, pero a la hora de solicitar información personal de los compañeros en resistencia lo más seguro que es para criminalizarlos como ha ocurrido con otros compañeros", indicó García.

Posteriormente, Camilo contó que en sesiones siguientes el representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, solicitó un análisis a la dirección de asuntos jurídicos de la Usac para conocer si el actuar del estudiante incumplía con una falta.

"También acotado el hecho de que yo, al realizar todos mis votos razonados coloco que las sesiones del CSU no son válidas, ya que están presididas por un usurpador de la rectoría que no cumple con las calidades para tal cargo", dijo Camilo.

Sin embargo, fue hasta el 23 de noviembre de 2022, cuando el representante estudiantil de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacias indicó que, de "forma arbitraria" y sin la existencia de reglamentos universitarios para sancionar consejeros y no en su papel de estudiantes, el CSU decidió utilizar el reglamento que norma la disciplina de los estudiantes comunes.

"Realmente al Consejo Superior Universitario no le compete utilizarlo, y segundo, no estaba utilizando palabras para cometer algún agravio en las sesiones del consejo y a Walter Mazariegos. De igual forma, si hubiera sido algún agravio, eso tendría que estar reglamentado previamente, cosa que los reglamentos universitarios carecen, sanciones o faltas hacia consejeros", externó Camilo.

En esa misma línea, el 23 de noviembre de 2022, el departamento de asuntos jurídicos de la Usac aprobó iniciar un proceso disciplinario contra Camilo García. Y el lunes 16 de enero de 2023, se inició el proceso, y Camilo presentó un documento para plantear los hechos de cómo ocurrió la situación.

"Planteaba la ilegalidad de los hechos, que no hay reglamentos, que el consejo no tiene por qué sancionarme como estudiante y que también me estaban negando mi derecho a la libre emisión de una opinión", puntualizó.

La expulsión

Finalmente, Camilo señaló que el viernes 27 de enero, en una sesión de consejo fue expulsado tras la votación de los consejeros, donde 12 personas votar a favor de él, 22 para que fueran expulsado de la Usac, 1 persona votó para que recibiera una amonestación privada y 1 persona pidió una suspensión temporal.

Agregado a eso, Camilo indicó que tras conocerse el total de los votos, fue interrumpido en su intervención y lo sacaron de la reunión virtual.

Por aparte, el joven universitario confirmó que presentará un recurso de administrativo dentro de la Usac y si es necesario a nivel nacional.

"Estudiante destacado"

Cabe destacar que, tras conocerse la expulsión de Camilo García, en redes sociales estudiantes, docentes y guatemaltecos manifestaron apoyo al joven de 22 años, quien cursa el octavo semestre de la carrera de Química.

Un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia confirmó a Soy502 que Camilo es un estudiante destacado y con excelente promedio, el cual es de alrededor de 84 puntos.

En ese sentido, Camilo agradeció a los estudiantes, docentes y población guatemalteca que le ha brindado su apoyo a través de redes sociales. Enfatizó que hay que trabajar en equipo para recuperar la autonomía universitaria.

"Un completo agradecimiento a estudiantes, docentes, profesionales y la población en general que ha mostrado el apoyo a mi persona en este caso, y realmente es una situación preocupante porque nada más nos deja claro la forma en la que la corrupción del país ha trepado en la universidad. Nada más nos queda seguir en la lucha y la resistencia, para que como guatemaltecos velemos porque la única universidad pública cumpla con sus funciones", finalizó.

Soy502 trató de buscar una postura con las autoridades de la Usac respecto a la expulsión del estudiante de química pura de 22 años. Sin embargo, al cierre de esta nota no se obtuvo una respuesta.