Confirman cinco fallecidos y un secuestrado tras balacera en Zacapa

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Surgen detalles de una balacera que ha dejado cinco fallecidos y un hombre secuestrado esta madrugada en Zacapa.

EN CONTEXTO: Reportan balacera que deja cinco fallecidos en Zacapa

Cinco personas fueron asesinadas y un hombre fue secuestrado durante la madrugada de este viernes 13 de noviembre en el caserío El Tocino, aldea La Majada, en Zacapa.

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó a Soy502 que, una mujer les indicó a los agentes que aproximadamente a la 1:10 de la madrugada llegaron al lugar hombres fuertemente armados con cascos, pasamontañas y vistiendo uniforme camuflajeado gritando "¿dónde está Keneth?".

De acuerdo con la información de la mujer, se trata de su esposo Keneth Estuard Pacheco Perdomo, de 35 años, quien tras ser localizado por los hombres armados, lo secuestraron y se lo llevaron con rumbo ignorado.

Curiosos también le manifestaron a las fuerzas de seguridad que, aproximadamente 10 camionetas agrícolas circularon en el lugar con personas fuertemente armadas, quienes habrían cometido una masacre.

Los fallecidos

Cinco personas fueron halladas sin vida con heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego, una de las víctimas fue identificada como: Diego Andrés Fajardo Ávalos, de 30 años, quien a simple vista tenía cuatro heridas de bala, según indicó la PNC.

Mientras que, dentro de un vehículo quedaron los cuerpos de dos hombres de aproximadamente 30 y 35 años, y el de una mujer de aproximadamente 25 años. Las tres víctimas con múltiples heridas por proyectiles de arma de fuego.

La quinta víctima mortal fue encontrada en el interior de una panel de color gris con placas de circulación P-906BCG, esta persona es un hombre de aproximadamente 30 años, quien también tenía múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo, según señaló la PNC.

Cuatro hombres y una mujer fueron asesinados durante el secuestro de otro hombre. (Foto: Redes sociales)

Atacan patrulla

Luego de que se presentaran al lugar una patrulla de la PNC, los atacantes la recibieron con disparos, pero no se han reportado agentes heridos o fallecidos.

El Ministerio Público (MP) informó que, aún continúan con las diligencias en el lugar, en donde personal trabaja en la escena del crimen para documentar y recolectar los indicios.

Tres mujeres más resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro asistencial, comentó el MP.