¿Las canas en jóvenes son un síntoma de que algo está mal?

Las canas no se pueden prevenir pero sí es posible atrasar su aparición. A pesar de ser un signo de envejecimiento, algunos jóvenes las presentan. ¿Es señal de algo grave?

Esta decoloración se debe a la disminución de la melanina, responsable de la pigmentación del cabello.

Los primeros cabellos grisáceos, suelen aparecer a partir de los 35 años de edad, pero son más comunes a partir de los 50.

Las mujeres presentan canas cinco años más tarde que los hombres y en cuanto al origen étnico, las personas caucásicas las presentan antes que otros grupos.

Causas de su aparición a edad temprana

En general, la canas a temprana edad no son un síntoma de alguna enfermedad y se catalogan como normales. Su salida puede estar relacionada con la deficiencia de algunas vitaminas o con la genética.

Estas podrían ser otras causas:

1. Por herencia, si tus ancestros eran de pelo cano, probablemente tú también lo seas.

2. Si existen enfermedades como Vitiligo o Síndrome de Waardenburg (trastorno que se caracteriza por grados variables de sordera).

3. Deficiencia en la tiroides.

4. Por estrés.

5. Por falta de vitamina B12.

6. Por exposición prolongada al sol.

Según la Asociación Americana de Dermatología, también intervienen factores ambientales que hacen que se produzca menos melanina.

Consulta a un médico para saber si es recomendable un estudio para verificar el funcionamiento de tu glándula tiroidea.

La dieta también influye en la aparición de las canas. Si es deficiente en vitaminas B5, B1 y B12, es probable que las canas aparezcan más temprano.

Otras personas simplemente carecen del gen IRF4 que es el responsable de la regulación de la melanina, pero no te alarmes, no tener este gen no afecta la salud y no se considera grave.

Según James Kirkland, director del Robert and Arlene Kogod Center on Aging en la Mayo Clinic, en una entrevista para The New York Times, el tabaco es otra causa: "Fumar puede acelerar el cambio de color del cabello", dijo.

En el caso de tener una cardiopatía diagnosticada y el cabello se vuelve canoso, podría tratarse de una enfermedad más grave, señaló el especialista.

De cualquier manera, los expertos coinciden en que la aparición de canas a edad temprana no debería ser motivo de preocupación, si tienes dudas, consulta a tu médico.

