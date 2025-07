Barcelona recuerda a Kobe Bryant en su nueva camiseta

-

El FC Barcelona ha revelado este martes su nueva camiseta alternativa para la temporada 2025-26, que llega en un tono dorado suave y con un detalle muy particular: en lugar del tradicional logo de Nike, luce el icónico símbolo de Kobe Bryant.

Este diseño, donde predomina el color "Team Gold", se complementa con acentos en violeta persa y negro, evocando los colores característicos de los equipos en los que brilló la leyenda del baloncesto.

Según ha comunicado el club, esta propuesta representa un homenaje a la filosofía de vida del exjugador de los Lakers, la conocida Mamba Mentality, y busca proyectar esa mentalidad ganadora más allá del deporte: "El diseño refuerza la colaboración entre Nike y el Barça con el propósito de difundir el legado de Kobe e inspirar a futuras generaciones, tanto dentro como fuera del terreno de juego", afirma la entidad.

Better is the only choice. FC Barcelona’s purest expression of footballing perfection meets the constant growth mindset of Mamba Mentality.#NikeFootball @nike @nikefootball pic.twitter.com/7ixX2vJoTf — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 29, 2025

La relación entre Bryant y el club catalán fue cercana. Además de ser seguidor declarado del Barça, el exescolta mantuvo encuentros con jugadores del primer equipo durante sus visitas a Barcelona y durante las giras del club por Estados Unidos.

Esta nueva equipación forma parte de una colección exclusiva "Barça x Kobe" que incluye también una camiseta de calentamiento en negro, una versión para baloncesto, una chaqueta deportiva y una línea limitada de zapatillas y accesorios.

A shared mindset inspired by the fearless and relentless pursuit of constant improvement. We believe in Mamba Mentality.@nikefootball pic.twitter.com/hw7r4R6ekG — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 29, 2025

Tanto la equipación como el resto de productos de la colección ya están disponibles desde el 29 de julio en tiendas oficiales del club y de Nike, así como en sus plataformas en línea (fcbarcelona.com y nike.com).

El estreno oficial de esta nueva camiseta se producirá el jueves 31 de julio, en el segundo amistoso de la gira asiática, donde el primer equipo se medirá al Seúl en la capital surcoreana.