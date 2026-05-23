¡Frente a un tráiler! La imprudencia de conductor que pudo costarle la vida (video)

El conductor, además, iba viendo su celular mientras transitaba.
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Un video se ha viralizado en redes sociales, de un conductor de un vehículo de dos ruedas conduciendo imprudentemente sobre la ruta Interamericana.
Las imágenes muestran al conductor quien se detiene frente a un tráiler en un semáforo en rojo esperando poder avanzar.
Sin embargo, el conductor iba distraído con su teléfono celular y no observó cuando dio luz verde para continuar la marcha.
El hecho quedó grabado por otro conductor que observó el momento que puedo haber terminado en una tragedia.
Autoridades de tránsito hacen un llamado a conducir con precaución y responsabilidad para evitar accidentes.