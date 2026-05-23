¡Con un arma de fuego! Conductor agrede a un agente de tránsito (video)

La reacción violenta del conductor quedó grabada en video.
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Un conductor fue sorprendido conduciendo contra la vía al tratar de evitar el tránsito, pero un agente de la PMT le hizo el alto.
Sin embargo, cuando el conductor desciende del vehículo se lanza violentamente contra el agente.
Momentos posteriores, con una arma de fuego en la mano, golpea el rostro de la autoridad de tránsito.
El video muestra cómo el agente inicia a retroceder mientras es perseguido por el conductor enfurecido.
El ataque continua cuando el agresor golpea la espalda del agente.
Amílcar Montejo, director de comunicaciones de EMETRA, informó que el conductor fue sorprendido por la Policía Nacional Civil (PNC), logrando capturarlo.