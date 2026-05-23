¡Alivio para tu bolsillo! Reportan baja en los precios de la gasolina

Los precios de la gasolina marcaron un leve descenso este sábado.
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El Ministerio de Energía y Minas anunció un estimado de precios del 19 al 25 de mayo, en donde la gasolina para la Ciudad de Guatemala, en modalidad de autoservicio, estaría en: superior a Q38.98, regular a Q37.98 y el diésel a Q34.30.
Sin embargo, el monitoreo de costo en los centros de servicio reportan una baja en los precios.
La noche del 23 de mayo las gasolineras marcaban un valor de venta por galón a:
- Superior de Q35.64
- Regular a Q31.96
- Diésel a Q30.96
El apoyo estatal vigente contempla un descuento de Q 5.00 por galón para las gasolinas superior y regular, así como un subsidio de Q 8.00 por galón para el diésel.
Las autoridades han señalado que las fluctuaciones continúan sujetas al comportamiento del mercado internacional de hidrocarburos.
Los precios también son afectados por factores geopolíticos que afectan la cotización del crudo y los costos de importación.