¡Atención! Cierres viales en zona 1 por recorrido de cortejo procesional

El solemne recorrido procesional se realizará en el marco del 250 Aniversario del Patronazgo de Nuestra Señora de la Asunción.
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La Municipalidad de Guatemala anunció este recorrido procesional para este sábado 23 de mayo desde las 11:30 horas, saliendo de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción.
La actividad procesional, en honor a su patronazgo en la Ciudad de Guatemala, finalizará a las 16:00 horas con su regreso al templo.
Cierres viales
La Municipalidad agregó que ante este recorrido por el Centro Histórico se darán cierres viales.
Por lo que recomienda, anticipar su salida, tomar rutas alternas y respetar las señales de tránsito.