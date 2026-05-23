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¡Atención! Cierres viales en zona 1 por recorrido de cortejo procesional

  • Por Maria Fernanda Gallo
23 de mayo de 2026, 09:00
La&nbsp;Jubilosa Procesión Conmemorativa saldrá este sábado. (Foto:&nbsp;Nuestra Señora de la Asunción)

La Jubilosa Procesión Conmemorativa saldrá este sábado. (Foto: Nuestra Señora de la Asunción)

El solemne recorrido procesional se realizará en el marco del 250 Aniversario del Patronazgo de Nuestra Señora de la Asunción.

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La Municipalidad de Guatemala anunció este recorrido procesional para este sábado 23 de mayo desde las 11:30 horas, saliendo de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción.

La actividad procesional, en honor a su patronazgo en la Ciudad de Guatemala, finalizará a las 16:00 horas con su regreso al templo.

(Imagen: Municipalidad de Guatemala)
(Imagen: Municipalidad de Guatemala)

Cierres viales

La Municipalidad agregó que ante este recorrido por el Centro Histórico se darán cierres viales.

Por lo que recomienda, anticipar su salida, tomar rutas alternas y respetar las señales de tránsito.

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