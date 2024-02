Cachan a Peso Pluma siendo "infiel" y así reacciona Nicki Nicole (video)

-

Peso Pluma fue captado de la mano con una misteriosa mujer y así reaccionó su novia Nicki Nicole.

Desde tempranas horas de este martes 13 de febrero, en redes sociales circula un video que muestra a Peso Pluma de la mano de una misteriosa mujer en Las Vegas.

De inmediato, internautas hicieron viral el material comentando que el cantante de corridos tumbados habría engañado a Nicki Nicole, la argentina con quien actualmente tiene una relación.

Sin embargo, surgió un debate, pues horas antes fue compartido otro clip en el que la intérprete de "Wapo Traketero" se deja ver junto a su manager, aparentemente de la mano en un aeropuerto.

Peso Pluma ayer en las vegas después del super bowl engañando a Nicki Nicole JAJAJAJAJ, no cabe duda de que Peso Pluma es el maldito ídolo Mexicano de la actualidad pic.twitter.com/tabvwtPOkm — Nata Montana (@DonNatanaelCano) February 13, 2024

Ya no entiendo si Peso Pluma le fue infiel a Nicki Nicole o ya no andan, cuenten chisme pic.twitter.com/dXgItQJ2lB — Daniel (@esemalcriado) February 13, 2024

Nicki Nicole reacciona

Hace solo unos minutos, la famosa utilizó sus redes sociales para pronunciarse al respecto del tema que está en tendencia desde temprano.

Mediante una historia en Instagram, Nicki confirmó que también "se enteró" al igual que los usuarios de redes, asegurando que "cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo".

"El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta, se cuida (...). Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar", se lee.

Hasta el momento, Peso Pluma no se ha pronunciado.