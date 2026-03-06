Versión Impresa
Capturan a un hombre señalado de asesinar a un ingeniero

  • Por Geber Osorio
06 de marzo de 2026, 13:49
Las autoridades lograron la captura este viernes en Chinautla. (Foto ilustrativa: istock)

La aprehensión se logró tras el seguimiento a una investigación de un ingeniero que fue atacado a balazos.

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Fernando "N", de 38 años, quien es acusado de los delitos de asesinato, asociación ilícita y conspiración para cometer el delito de asesinato.

La detención se registró durante un allanamiento que fue realizado por investigadores de la DEIC de Delitos Contra la Vida y fiscales del Ministerio Público (MP), en Fuentes del Valle Norte, Chinautla.

Esta captura es en seguimiento a la muerte de un ingeniero que fue atacado a balazos en septiembre del 2022, en la zona 4 de Cobán, Alta Verapaz, según explicó la PNC.

Las autoridades identificaron al capturado como Fernando "N". (Foto: PNC)
Por este caso, el 24 de septiembre de ese mismo año fue capturada Dora "N", de 29 años, en la zona 1 de Cobán.

Por lo que ahora se captura al segundo presunto implicado en este caso, por lo que fue puesto inmediatamente a disposición del juzgado que emitió la orden de captura, indicó la PNC.

