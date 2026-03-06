Capturan a un hombre señalado de asesinar a un ingeniero

La aprehensión se logró tras el seguimiento a una investigación de un ingeniero que fue atacado a balazos.
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Fernando "N", de 38 años, quien es acusado de los delitos de asesinato, asociación ilícita y conspiración para cometer el delito de asesinato.
La detención se registró durante un allanamiento que fue realizado por investigadores de la DEIC de Delitos Contra la Vida y fiscales del Ministerio Público (MP), en Fuentes del Valle Norte, Chinautla.
Esta captura es en seguimiento a la muerte de un ingeniero que fue atacado a balazos en septiembre del 2022, en la zona 4 de Cobán, Alta Verapaz, según explicó la PNC.
Por este caso, el 24 de septiembre de ese mismo año fue capturada Dora "N", de 29 años, en la zona 1 de Cobán.
Por lo que ahora se captura al segundo presunto implicado en este caso, por lo que fue puesto inmediatamente a disposición del juzgado que emitió la orden de captura, indicó la PNC.