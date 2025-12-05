Capturan en Mixco a presunto secuestrador de tres personas

-

Este hombre ya había sido detenido anteriormente con un vehículo robado.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que se ejecutó la detención de Ángelo Manfredy Martínez Trejo, de 32 años, presunto secuestrador, en el bulevar Paseo Los Campeones, zona 4 de Mixco.

Esto se da luego del trabajo de investigación del Comando Antisecuestros que permitió la captura de este hombre, quien es requerido por un juzgado de Guatemala por el delito de plagio y secuestro.

El detenido fue identificado como Ángelo Manfredy Martínez Trejo. (Foto: PNC)

La aprehensión se realizó en seguimiento al plagio de tres hombres, el 26 de febrero de este año en la zona 2 de la capital, en esa ocasión las víctimas fueron liberadas por la PNC, sanas y salvas, el mismo día, en la zona 7.

Martínez Trejo ya había sido detenido el pasado 20 de junio en la colonia Monserrat II, zona 4 de Mixco, en esa ocasión conducía un vehículo con reporte de robo.

Martínez Trejo ya había sido capturado una vez el pasado 20 de junio. (Foto: PNC)

Sin embargo, quedó libre y sujeto a proceso. Este viernes 5 de diciembre nuevamente es puesto a disposición de la justicia, agregaron las autoridades.