Así está el tránsito en carretera a El Salvador este viernes

  • Por Geber Osorio
05 de diciembre de 2025, 15:27
La movilidad vehicular es lenta durante este viernes 5 de diciembre. (Foto: Municipalidad de Guatemala)

Distintas actividades en San José Pinula han complicado el tránsito este viernes 5 de diciembre.

La Municipalidad de Guatemala ha informado que se registra circulación vehicular lenta en carretera a El Salvador.

Esto derivado de una actividad religiosa y por trabajos en el sector de San José Pinula.

Las áreas afectadas son: bulevar Los Próceres, 20 calle de la zona 10 y bulevar Vista Hermosa.

(Foto: Municipalidad de Guatemala)
Agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) agilizan para mejorar la movilidad vehicular.

Las autoridades han recomendado utilizar vías alternas.

(Foto: Municipalidad de Guatemala)
