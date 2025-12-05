Así está el tránsito en carretera a El Salvador este viernes

Distintas actividades en San José Pinula han complicado el tránsito este viernes 5 de diciembre.
La Municipalidad de Guatemala ha informado que se registra circulación vehicular lenta en carretera a El Salvador.
Esto derivado de una actividad religiosa y por trabajos en el sector de San José Pinula.
Las áreas afectadas son: bulevar Los Próceres, 20 calle de la zona 10 y bulevar Vista Hermosa.
Agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) agilizan para mejorar la movilidad vehicular.
Las autoridades han recomendado utilizar vías alternas.