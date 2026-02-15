Capturan a nueve personas cuando talaban árboles de manera ilegal

A los detenidos se les incautaron varias maquinarias de construcción y árboles que habían sido derribados.
El Ministerio Público (MP) informó sobre la captura de nueve personas que fueron sorprendidas cuando talaban árboles sin documentos legales que respaldaran la actividad.
Los capturados fueron identificados como: Abelardo R., Gerber T., Alberto R., Bernardo M., Josué M., Artemio G., Óscar R., Cleiber Q. y Roberto G.
Estas personas también realizaban ilegalmente movimientos de tierra, en un área boscosa de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, según indicaron las autoridades.
Además, en el área fueron incautadas diferentes maquinarias de construcción y varios árboles derribados, los cuales contribuirán al fortalecimiento de la investigación de las autoridades.
La Agencia Fiscal de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente en Escuintla fue quien coordinó con la Policía Nacional Civil (PNC) la aprehensión en flagrancia de estas personas.
Posteriormente, los capturados fueron puestos a disposición de juez competente para solventar su situación jurídica.