Capturan a supuesto pastor evangélico acusado de asesinato

-

El detenido tenía tres órdenes de captura en su contra por el delito de asesinato.

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Mario Enrique Cojoc Quej, de 41 años, quien es requerido por tres distintos juzgados de Guatemala por el delito de asesinato.

En Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz, investigadores de la División de Información Policíal (DIP), se encargaron de ejecutar la aprehensión del señalado.

Esto debido a que en abril y julio del año 2013, se emitieron dos órdenes y el pasado 10 de noviembre también le fue emitida otra orden por el mismo delito.

Esta persona ya tiene dos antecedentes, la primera del 16 de febrero de 2009 por portación ilegal de arma de fuego defensiva y/o deportiva; transporte y/o traslado ilegal de armas de fuego, y transporte de municiones de arma de fuego, indicó la PNC.

Además, la otra que es del 13 de abril de 2009, también fue por asesinato, según agregaron las autoridades.

El detenido fue identificado como Mario Enrique Cojoc Quej. (Foto: PNC)

Pastor de una iglesia

Presuntamente, para evitar su captura, se dedicaba a ser pastor evangélico de una iglesia en dicho municipio.

Al momento de brindar su identificación, proporcionó datos falsos, pero fue identificado por medio del dispositivo de identificación biométrica dactilar MI3, donde se confirmó que era buscado por tres casos de asesinato.

De acuerdo a la investigación, el supuesto pastor evangélico trabajaba como guardaespaldas del narcotraficante Byron Humberto Vargas Sosa, quien fue sentenciado a 90 años de cárcel en abril de 2008.

Asimismo, estaría implicado en el crimen de dos adolescentes en Estanzuela, Zacapa, caso por el que fue capturado esta noche, comentó la PNC.