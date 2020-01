Neto Bran se disculpa por no haber "dado todo en el ring"

Neto Bran escribió en su cuenta oficial de Facebook una disculpa a los vecinos de su municipio y a sus seguidores por no dar todo lo que se esperaba de él en su encuentro de boxeo con el alcalde de Ipala, "Tres Kiebres".

El alcalde de Mixco se sinceró, y con imágenes, compartió cómo fue su entrenamiento para este esperado encuentro entre jefes ediles.

Bran asegura que, a pesar de su "sufrimiento" en las prácticas y de haber perdido el combate, esta fue una gran lección personal.

"Lamento no haber podido dar todo en el ring ayer. El esfuerzo y el sufrimiento de estos dos meses ameritaban más, pero me animé y lo intenté. Jamás podré decir 'lo hubiese intentado' o 'si lo hubiera hecho ¿qué hubiese pasado?", afirmó el alcalde.

En lo positivo, Bran aprovechó para enviar un mensaje a los jóvenes: "no permitan que las burlas los haga vencer, no permitan jamás que nadie les diga que NO pueden", enfatizó.

"Si yo hubiese permitido eso jamás habría llegado a ser alcalde y hoy tampoco habría sido posible subirme a un ring, que era mi sueño. ¿Que no terminó como yo quería? ¡eso no importa! lo que importa es que lo intenté y no morí en el intento y ¡llegué hasta al final!", insistió.

“ Hoy le doy vuelta a la página y a buscar un sueño más grande, un sueño que probablemente tendrá más caídas en la lona, pero que más da, ya estoy acostumbrado a caer y levantarme, ¡gracias totales! ” Neto Bran.

En el clip, Neto aparece corriendo, haciendo sentadillas, incluso se lamenta mientras está dentro de un tonel lleno de agua fría, además trata de sanar una de sus rodillas con masajes que él mismo se hace.

Así envió su mensaje:

