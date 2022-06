¡Está muy triste! Carlos Vives confesó cómo está Shakira tras separación de Piqué

Carlos Vives confesó cómo es la actual situación de Shakira, quien está atravesando un duro momento a nivel emocional luego de hacerse pública su separación con Piqué.

El cantante tiene una relación muy estrecha con la famosa: “Para mí siempre fue un orgullo, porque vi lo guerrera que siempre fue”, dijo.

El cantante reveló que habló con ella en los últimos días y sabe cómo se encuentra, luego de que él le mandó un mensaje al que ella respondió.

“Yo sé que estaba triste, le mandé un besito y me dijo eso: ‘Estoy triste’, sí, definitivamente la siento triste y está triste. Es un momento muy difícil y más cuando uno tiene una familia tan hermosa”, dijo.

El pasado 4 de junio Shakira y Piqué confirmaron su separación a través de un comunicado: “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”.

Desde entonces ambos se encuentran en un torbellino, tratando de recuperar sus vidas, uno sin el otro, se dice que Shakira podría trasladarse a Miami (EE.UU) en un futuro próximo.

Vives también negó los rumores de embarazo: “No!", aunque... "si ella quiere, yo ahí no me meto”, además afirmó que no cree en una supuesta infidelidad por parte de Piqué.

“El que yo conocí, no, es una persona muy educada, muy decente, conmigo fue siempre muy especial. Como queremos mucho a Shaki, él siempre fue muy de frente conmigo, por ese cariño”, dijo.