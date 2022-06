Ana Gabriel se disculpa con Yailin, la más viral, por su comentario

Luego de que Ana Gabriel dijera que no conocía a Yailin, la más viral, se disculpó por medio de un video.

La mexicana se disculpó con la esposa de Anuel AA y aclaró que de verdad no tenía conocimiento de su trabajo.

"Primero, presentar mis respetos a Yailin, a quien dije que no conocía y era verdad, luego sí porque me puse a investigar de quién se trata, también a su familia quienes debieron de haber sentido tristeza por mi comentario, pero es la verdad yo no la conocía... Quiero presentar mis respetos para un país que me ama, que amo y que es la República Dominicana".

La artista deseó a Jorgina Guillermo (Yailin), la esposa del trapero puertorriqueño Emmanuel Gazmey (Anuel) "lo mejor de la vida", muchas bendiciones y "que tu carrera sea un éxito".

Ana Gabriel hizo un "en vivo" hace unos días en el que envió saludos a Karol G y se disculpó por no haber logrado hacer un dueto con ella por sus varios compromisos, durante su transmisión, alguien le preguntó cuando haría dueto con Yailin, y ella respondió que no la conocía.

MIRA EL VIDEO:

