“La Chilindrina” revela por qué se distanció de “Chespirito”

La actriz María Antonieta de las Nieves, mejor conocida por su papel de la "Chilindrina", explicó sobre el distanciamiento que tuvo con Roberto Gómez Bolaños, a quien dijo que llegó a querer como un papá.

Uno de los programas que ha trascendido generaciones es el “Chavo del Ocho” que desde la década de 1970 y que todavía genera nostalgia debido a que ya no se emite en canales nacionales e internacionales.

Uno de sus personajes más emblemáticos es el de la “Chilindrina”, que interpretó María Antonieta de las Nieves, quien recientemente estuvo en el programa “La Entrevistas con Yordi Rosado” para hablar sobre su distanciamiento con Bolaños.

Una de las disputas inició cuando quiso hacer su propio programa, justo cuando “Chespirito” decidió terminar el programa debido a su edad, la cual ya no le permitía realizar maniobras que hacía “El Chavo del Ocho”, como introducirse en el barril.

“Hacemos el script (libreto) y le digo a Chespirito: ‘Mira, aquí te traigo lo que quiero hacer’. Y dice: ‘Está bien, porque no hay un sólo personaje que se parezca a lo que hacemos nosotros, ahora busca tu oportunidad’”.

"Imagínate para ver al patrón (Emilio Azcárraga): hablé con uno, con otro, con todos los patrones que tenemos y era de: 'Ah sí, espérame'. Hasta que le dije: 'Chespirito, quiero hacer un piloto, porque si no lo hago aquí lo voy a hacer en Centro o Sudamérica'. Me dice: 'Bueno, yo te lo hago en mi oficina'. Dije: 'Esta bendición nunca la creí posible'", recordó.

"Fuimos a su oficina, empezaron a revisar el script, hacemos el piloto, me lo dirige Édgar Vivar y me dice Chespirito: 'Salió muy bueno, en cualquier momentito entras al aire'. Esperé 2 años y no entraba, hasta que le dije a Chespirito: '¿Por qué no entra?'", agregó.

María Antonieta señaló que Bolaños le dijo que la junta de directores no quería que su programa saliera. Hasta que un día ella estaba en Televisa y alguien le contó que su programa no se emitía "porque Chespirito no quiere".

"Entonces dije: 'Dios mío, tienes que darme luz y fuera para saber qué es lo que pasa'. Voy a la oficina del Señor Azcárraga y ahí estaba su secretaria: 'Ahorita te recibe el patrón'. Eran como las 4 de la tarde, entró el patrón y vio a don Ernesto Alonso, a Raúl Velasco, a todos los grandes y yo sentadita ahí".

María Antonieta recordó que hasta las 9:30 de la noche la recibió El Tigre Azcárraga: "eres lo único bonito que me ha tocado en el día, no que vienen todos a traerme problemas", le dijo el director de Televisa.

"Se lo eché de corridito: 'Aquí está mi piloto, me dice Chespirito que está muy bueno, pero él no quiere que entre al aire'", le dijo la actriz. A lo que Azcárraga le respondió: "Yo no sabía que tuvieras un piloto, pero lo voy a ver; voy a verlo 3 minutos y si en esos 3 minutos me convences, entras al aire, pero antes necesito que me hagas una película".

Entonces, Aquí está La Chilindrina comenzó a emitirse, para disgusto de Chespirito. Luego, María Antonieta contó que, al querer registrar el nombre de "La Chilis", en Derechos de autor le comentaron que "hace 15 años que nadie registra los nombres" de los personajes, por lo que decidió aprovechar y registró el personaje “La Chilindrina”.

Años después, Antonieta se encontró al creador de El Chavo en Miami: "Yo le grité 'Chespirito', estaba en la cola para registrarse del hotel. Me abrazo, un abrazo de esos que hubiera querido darle 20 y le dije: 'Chespirito, ¿qué pasó? ¿Si tanto nos queremos, por qué esta separación?'". Y él le respondió que la prensa fue la culpable.

Cuando Chespirito le pidió a Florinda Meza que le diera el nuevo número de su casa, María Antonieta dijo que intentó comunicarse con él, pero siempre decían que estaba ocupado o no estaba en casa, por lo que sospecha que algo tuvo que ver la esposa del actor en esa situación.