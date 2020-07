La Chilindrina reveló por qué Chespirito canceló “El chavo del 8"

María Antonieta De las Nieves, quien personificó a "La Chilindrina" en el mítico programa de Roberto Gomez Bolaños, reveló recientemente por qué se canceló "El Chavo del Ocho".

Luego de la transmisión del último episodio de la exitosa serie, circularon muchos rumores, entre ellos que había conflictos entre los personajes involucrados a causa del salario que cada uno devengaba.

Ver esta publicación en Instagram Buenos días. Ayer, antes de iniciar las últimas entrevistas. Una publicación compartida por Ma Antonieta de las Nieves (@lachilindrina_oficial) el 29 de Jun de 2020 a las 4:42 PDT

La actriz fue invitada a distancia al programa del presentador argentino Guillermo Andino, donde contó por qué desapareció el programa.

María Antonieta negó este rumor que ha persistido por años y dio a conocer su versión acerca del parón en las grabaciones de este sketch.

“ Se sentía muy viejo para interpretar a un niño de ocho años ” María Antonieta de las Nieves , La Chilindrina.

"Él se sentía más cómodo haciendo sus otros personajes. Fue raro, porque no se lo dijo a nadie. Cuando yo se lo pregunté, me dijo que nunca iba a volver a hacer 'El chavo', y me dolió mucho", expresó.

La Chilindrina apareció con su popular disfraz y recomendó a los televidentes permanecer en casa y respetar la cuarentena.

De Las Nieves expresó que tiene tres meses de no salir por temor a contraer coronavirus, además dijo que se cuida al máximo.

La actriz está muy activa en las redes sociales, colgando fotos del recuerdo, hace enlaces y concede entrevistas, donde habla aspectos poco conocidos de aquellos días sobre la comedia de Roberto Gómez Bolaños.

En días pasados, la actriz confesó extrañar su trabajo, pues tuvo que poner en pausa la gira de su circo, debido a la pandemia y sus embates, lo cual ha obligado a los espectáculos en vivo a suspender sus presentaciones.

Lamentablemente confesó que le va muy mal económicamente, pues sigue pagando sueldos, "yo no he despedido a ninguno de mis empleados, ni a mi asistente y demás gente que nos ayuda, porque tampoco quiero que pierdan su trabajo", dijo.

