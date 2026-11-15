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"Rosy", la joven que fue hallada sin vida en playa de Taxisco

  • Por Maria Fernanda Gallo
15 de noviembre de 2026, 12:21
"Rosy", como le conocían sus amigos y familiares, fue hallada sin vida este domingo. (Foto: redes sociales)

"Rosy", como le conocían sus amigos y familiares, fue hallada sin vida este domingo. (Foto: redes sociales)

La mujer fue hallada sin vida en una playa de Taxisco luego de haber desaparecido.

EN CONTEXTO: Tragedia en la playa: Mujer es hallada sin vida tras ser arrastrada por el mar

Rosa Emperatriz Solares, originaria de San José Pinula, era una profesora que habría estado visitando las playas de la aldea El Garitón, Taxisco, cuando fue arrastrada por la fuerza del mar.

Ella junto a su pareja, Bayron Aguilar Ruiz, fueron reportados desparecidos desde horas de la noche del sábado, cuando el agua del mar se intensificó y la corriente los arrastró.

La emergencia fue cubierta por los Bomberos Municipales Departamentales, quienes confirmaron su muerte tras ser extraída de las aguas este domingo 15 de noviembre.

De acuerdo con las autoridades y vecinos de Taxisco que se unieron a su búsqueda, la pareja tiene dos hijos pequeños y la familia realizaba un paseo cuando sufrieron el accidente. 

Bayron sigue desaparecido y se espera que el operativo de búsqueda instalado pueda dar con su paradero y conocer su estado de salud.

(Foto vía: redes sociales)
(Foto vía: redes sociales)

(Foto vía: Bomberos Municipales Departamentales)
(Foto vía: Bomberos Municipales Departamentales)

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