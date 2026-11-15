Elvi Elington le da el triunfo a Municipal en su visita a Malacateco

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Municipal consiguió una importante victoria por 1-0 en su visita a Malacateco, gracias a un gol de Elvi Elington, en el cierre de la jornada sabatina de la fecha 20 del Torneo Apertura 2026.

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El encuentro, disputado en el estadio Santa Lucía, también marcó el regreso de Mauricio Wright al banquillo de los toros, en el que representa su tercer ciclo como entrenador del conjunto fronterizo.

Los rojos tuvieron mayor posesión desde el inicio, aunque les costó encontrar espacios para generar peligro. Malacateco también intentó acercarse al arco rival, pero sin inquietar demasiado a Braulio Linares.

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La diferencia llegó al minuto 27, cuando Municipal armó una buena jugada colectiva. Pedro Altán inició la acción y descargó para John Méndez, quien asistió a Elington. El atacante, nacido en Izabal, ingresó al área y definió con un potente zurdazo al primer poste para marcar el 1-0.

En la segunda mitad, los dirigidos por Mario Acevedo bajaron el ritmo y permitieron que los locales adelantaran sus líneas en busca del empate. Eliser Quiñones tuvo una de las mejores oportunidades al minuto 68, pero no consiguió concretarla.

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El conjunto edil tampoco encontró espacios para ampliar la ventaja y estuvo cerca de quedarse con diez jugadores al 86, cuando José Martínez recibió una tarjeta roja por juego peligroso. Sin embargo, tras la revisión del FVS, el árbitro rectificó su decisión.

Con este resultado, los escarlatas se ubican en la cuarta posición de la tabla, aunque todavía tienen pendiente su encuentro frente a Aurora, reprogramado para el próximo 25 de noviembre.