VIDEO: así fue el rescate de mujer hallada sin vida tras ser arrastrada por el mar

La mujer fue hallada muerta al ser arrastrada por las olas del mar en Taxisco.
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Un operativo de rescate logró ubicar el cuerpo de Rosa Emperatriz Solares, originaria de San José Pinula esta mañana tras horas de búsqueda.
La mujer junto a su pareja Bayron Aguilar Ruiz, estaban desaparecidos luego de haber sido arrastrados por la fuerza del mar en la aldea El Garitón, Taxisco, Santa Rosa.
Así fue su rescate:
Su pareja continua desaparecida y se han redoblado las labores de búsqueda por parte de Bomberos Municipales Departamentales.