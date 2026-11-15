Las "bolsas sospechosas" localizadas en un camión que transportaba plátanos

Decenas de paquetes cargados de droga estaban ocultos en un camión que transportaba plátanos.
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Por medio de un puesto de control instalado por fuerzas de seguridad en el municipio de Nuevo San Carlos, en Retalhuleu, le hicieron el alto a un camión que transportaba plátanos.
Sin embargo, cuando agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron la inspección al furgón del transporte observaron que se encontraban paquetes envueltos en bolsas plásticas sospechosas.
Al pedir identificarse al conductor, se descubrió que tenía una orden de captura activa por el delito de encubrimiento propio.
Por lo que, descargaron la carga sospechosa y se determinó que eran 120 cajas cargadas de marihuana.
Según información del Ministerio Público (MP) el cargamento dio positivo a las pruebas realizadas arrojando 1,200 libras de marihuana en los paquetes ocultos con racimos de plátanos.
El hombre identificado como Wilder L. fue arrestado y puesto a disposición de la ley así como la mercancía ilícita fue incautada por las autoridades para el proceso de investigación.