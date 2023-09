¡Adiós soltería! Chris Evans se casó en secreto durante el fin de semana

-

El reconocido actor de "Capitán América" se casó con otra reconocida actriz.

El medio estadounidense Page Six reportó que la estrella de 42 años que dio vida al personaje de Capitán América, Chris Evans, se casó con Alba Baptista, en una ceremonia privada el pasado sábado 9 de septiembre.

Chris Evans and Alba Baptista got married in an intimate ceremony over the weekend.



(https://t.co/6Jf402JXpP) pic.twitter.com/vHeLtjFXpq — Film Updates (@FilmUpdates) September 10, 2023

Se informó que la boda ocurrió en Cape Cod, Massachussets. La pareja estuvo acompañada de amigos y actores que también pertenecen al elenco de Marvel como Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth y Jeremy Renner.

Además de estos, otros famosos actores como John Krasinski y Emily Blunt también fueron invitados.

¿Quién es Alba Baptista?

Alba Baptista, de 26 años, es una actriz de origen portugués, habla cinco idiomas, es hija de un ingeniero y una traductora. En 2022 protagonizó "El Viaje a París de la señora Harris" y tuvo un papel en "La monja guerrera".

View this post on Instagram A post shared by (@alba.baptista)

Se desconoce desde hace cuánto tiempo llevaban saliendo, pero en noviembre de 2022 la revista People confirmó que la pareja era oficial y llevaban juntos "más de un año".

La ceremonia se llevó con total discreción, por lo que los invitados tuvieron que firmar un contrato de confidencialidad y apagar sus teléfonos, por esta razón todavía no existe ninguna fotografía de la boda.

Las reacciones en redes sociales

Yahoo! destaca que esta noticia ha tomado a muchos por sorpresa, por lo que en redes sociales se ha desatado una ola de comentarios que van desde el llanto de despecho hasta las risas de incredulidad.

Esto porque muchos consideran a Chris Evans como "el hombre perfecto" y, como llevó su relación con total discreción, la noticia de su boda ha descolocado a los internautas que todavía no comprenden que dejó de ser soltero.