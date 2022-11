¡Lo atraparon! Chris Evans está en una relación desde hace un año

El actor "más guapo" del mundo ha estado saliendo en secreto con una joven modelo desde hace más de un año.

TE INTERESA: Chris Evans es nombrado el hombre más sexy del mundo

Recientemente, Chris Evans fue nombrado por la revista People como "el hombre vivo más sexy del mundo" del 2022.

Dicho reconocimiento fue aplaudido por una gran mayoría en redes sociales, donde miles de internautas mostraron estar de acuerdo con su mérito.

Ahora, el actor de Capitán América nuevamente está en el foco de atención, tras aparecer de la mano junto a una misteriosa joven.

Chris Evans fue visto de la mano junto a una joven brasileño. (Foto: PageSix)

People dio a conocer que una fuente cercana al actor dijo que este mantiene una relación desde hace más de un año, con la actriz brasileña Alba Baptista.

La joven de 25 años tendría encantado al actor, quien en entrevistas anteriores ha demostrado ser exigente con lo que busca en sus parejas.

"Chris nunca ha estado más feliz. Su familia y amigos adoran a Alba", dijo la fuente. Por la seriedad de su relación, Evans prefería mantener en secreto su noviazgo.

Sin embargo, fue hasta hace unas horas que ambos se dejaron ver de la mano públicamente confirmando el sonado romance.

Alba es protagonista de la serie Warrior Nun, y también participó en las películas Mrs. Harris Goes to Paris y Nothing ever happened.

View this post on Instagram A post shared by • Séries e Filmes • (@onlyships)