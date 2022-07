"No soy una víctima": Chris Rock rompe el silencio tras la bofetada de Will Smith

Tras varios meses de no pronunciarse sobre el tema, el humorista Chris Rock por fin rompió el silencio y habló del golpe que le dio Will Smith el plena ceremonia de los premios Oscar.

El polémico momento fue comentado durante varias semanas, y aunque Will Smith mencionó el incidente en algunas entrevistas, es hasta ahora que Rock habla de ello.

Will Smith abofeteó a Chris Rock en plena ceremonia. (Foto: Marca)

Fue durante un show en Nueva York que el comediante tocó el tema con algunos comentarios. "Cualquiera que diga que las palabras no duelen, nunca ha recibido un puñetazo en la cara", dijo en el escenario.

Luego, en otra presentación que realizó en Nueva Jersey, Rock volvió a hablar del hecho. "No soy una víctima, no voy al hospital por un corte de papel". Y aunque sus declaraciones no fueron dadas en un contexto serio, es la primera vez que el artista decide mencionar el incidente desde marzo pasado.

Rock reveló que si le llega una propuesta de Netflix, consideraría hablar de la bofetada que Smith le propinó. Pero por ahora, se mantendrá hermético ante la situación.

El incidente

El viral incidente ocurrió cuando Rock se encontró en la presentación de una de las categorías y comenzó a bromear con Smith y su esposa Jada Pinkett-Smith, quien padece de alopecia y evidentemente estaba incómoda.

Rock hizo una broma en relación a la falta de cabello de Pinkett: “No veo la hora de verte en 'GI Jane 2'”, lo que ocasionó que Will se levantara de su lugar y subiera al escenario para propinarle una bofetada al humorista.

Recuerda aquí el momento: