¡Tremendo golpe! Ciclista impacta a mujer tras cruzar la meta (video)

El ciclista belga, Remco Evenepoe, impactó contra una mujer tras cruzar la meta y terminó ensangrentado.

El ciclista belga Remco Evenepoel se impuso en la tercera etapa de la 78ª Vuelta a España y obtuvo el liderato de la carrera por etapas profesional de ciclismo en ruta masculino.

El atleta nacido en Bélgica, de 24 años, completó la etapa de 159 kilómetros de recorrido, entre Súria y Arinsal, en 4 horas y 15 minutos, con una media de 37 kilómetros por hora.

Sin embargo, su alegría se vio afectada por un accidente que sufrió al cruzar la línea de meta. Remco impactó a una espectadora de la competencia, ocasionando que el ciclista se estrellara contra las rejas de contención.

"No había espacio en la llegada y me fui contra las cámaras. No me ha pasado nada especial ni preocupante. Solo ha sido algo de piel perdida y un pequeño corte", detalló posteriormente el deportista.

El director deportivo de Evenepoel, Klaas Lodewyck, también dio declaraciones después del desafortunado incidente con la mujer: "Es algo sumamente desafortunado, que pudo haberse evitado".

Una vez que Remco pudo recuperarse, festejó por haber quedado en lo más alto de la tabla en la tercera etapa. No obstante, se mostró indignado ya que resaltó que no es el primer error de la seguridad.

"Ahora tenemos que planificar la estrategia que vamos a seguir para ver cómo afrontamos la siguiente etapa", que saldrá de Andorra y llegará a Tarragona después de 184 kilómetros de recorrido.