Esto dice el CIV sobre los Q135 millones y la firma falsificada

El CIV realizó una reajuste presupuestario de Q200 millones, pero se desconoce el destino de Q135 millones que supuestamente se transfirieron a través de la falsificación de firmas.

Autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) ofrecieron una conferencia de prensa para tratar de explicar el destino de Q135 millones que se reajustaron en una transferencia autorizada por el Ministerio de Finanzas.

El problema empezó luego que el director de Caminos, Erick Chojolán, aseguró durante una citación en el Congreso de la República este lunes 26 de octubre, que le falsificaron su firma para realizar la transferencia y que desconocía el destino de los fondos.

En conferencia de prensa, las autoridades del CIV aseguraron que sí existe un destino específico para cada uno de los proyectos y lo detallaron así:

Los recursos de la primer transferencia que suma Q19.7 millones se asignaron a 4 proyectos y quedó así:

Reposición de la carretera Escuintla, Ipala - El semillero: Q5 millones

Reposición Guatemala-Quiché 02: Q4.5 millones

Reposición Pachalún: Q4.8 millones

Reposición Tramo La Liberta-Las Cuaches, Petén: Q4.8 millones

La segunda transferencia de Q155 millones, tomada de rutas principales hacia rutas secundarias:

Mejoramiento de la Carretera RN12-Sur: Q19 millones

Carretera Suchitepéquez 14-aldea Panabaj: Q3.5 millones

Tramo de la aldea Chisoy: Q12.6 millones

Tramo Soloma: Q2.9 millones

Reposición del tramo en Génova: Q2.5 millones

Carretera Santa Cruz del Quiché: Q8.7 millones

Mejoramiento La Victoria, San Juan Ostuncalco: Q350 mil

San Pedro de Alvarado Lavarrona: Q612 mil

Tramo El Chal, Petén: Q9.1 millones

El Quetzal Sintaná: Q19 millones

Chinabaj-Chicacao: Q3.5 millones

Aldea Tocache: Q6 millones

Santo Domingo Suchitepéquez: Q4.6 millones

Horno de Cal: Q5 millones

Santa Lucía Cotzumalguapa: Q11 millones

San Juan Chamelco: Q1.1 millones

Nueva Cajolá: Q100 mil

Agua Sarca, Huehuetenango.: Q1.2 millones

Tectitán: Q477 mil

Todos Santos Cuchumatán: Q1.4 millones

El Remate, Petén: Q356 mil

Sololá: Q100 mil

Ministro aclara

"Quiero aclarar. Cuando me preguntan yo dije que suponía que fue usada para inversión. No podía decir para cuáles, porque no tenía la información a la mano. Me sorprende las declaraciones del señor Director, porque deja en duda, por eso lo queríamos aclarar hoy. No sabíamos a qué transferencia se referían", detalló el ministro de Comunicaciones, Josué Lemus.

Además, Lemus asegura desconocer por qué Chajolán habló sobre la falsificación de las firmas porque las readecuaciones presupuestarias se firmaron en septiembre y para ese mes, Chajolán ya se encontraba en funciones en el Ministerio.

TE PUEDE INTERESAR:

Además, el ministro de Comunicaciones dijo que el reajuste presupuestario se realizó en dos días con tres transferencias internas autorizadas por el Ministerio de Finanzas Públicas. Sin embargo, una de las tres transferencias sólo indica que los recursos serán destinados a la construcción de bienes nacionales, también para estudios, investigaciones y servicios de ingeniería, pero no esclarece en qué obras se requerirá este dinero.

En una citación con la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Chojolán aseguró que él estuvo ausente de la dirección de Caminos desde el 15 de julio hasta el 1 de octubre debido a que estaba hospitalizado recuperándose del Covid-19. "Desconozco eso... la transferencia sí tiene firma y no es la mía", condenó durante la citación.

En la citación, el ministro de Comunicaciones, aseguró que desconocía acerca de la supuesta falsificación de la firma a Chojolán. Mientras que la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público inició una investigación para determinar que sucedió con los recursos.