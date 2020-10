Jefe de Caminos dice que falsificaron su firma en transferencias

Más de 200 millones de quetzales fueron reajustados en el Ministerio de Comunicaciones, de los cuales se desconoce el destino de Q135 millones y se denuncia la supuesta falsificación de una firma.

Diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) realizaron una citación para esclarecer el destino de 200 millones de quetzales que fueron transferidos entre varias dependencias del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV). Algunos fueron autorizados para la Dirección General de Caminos, pero el director de esa dependencia, Erick Chojolán, dice que le falsificaron la firma.

"¿Es correcto que usted dice que seguramente le falsificaron la firma?", cuestionó el diputado Carlos Barreda de la UNE. La respuesta de Chojolán fue un simple: "Así es".

En la citación estaba presente el ministro de Comunicaciones, Josué Lemus, quien trató de justificar el destino de los recursos, pero dijo desconocer detalles sobre la supuesta falsificación de la firma del director de Caminos.

La Dirección de Caminos recibió 8.8 millones de quetzales más para ejecutar este año, los cuales eran provenientes del seguro paramétrico que serviría para atender emergencias. Ahora, se autoriza usarlos en reparación de puentes y carreteras, los cuales resultaron dañados debido a las tormentas Amanda y Cristóbal.

Sin embargo, Chojolán insistió en que no es su firma, debido a que no estuvo en Caminos desde el 15 de julio hasta el 1 de octubre, porque estaba hospitalizado recuperándose del Covid-19. "Desconozco eso... la transferencia sí tiene firma y no es la mía", manifestó.

Para los diputados de la UNE esta situación es grave. "No es posible que se hable de firmas falsificadas y que ni el ministro de Comunicaciones esté enterado", dijo Barreda, quien aseguró que evaluarán si es necesario interpelar al funcionario.

Al mismo tiempo, le exigieron al Ministro realizar una investigación interna, mientras que al Director de Caminos le pidieron interponer una denuncia.