CIV: "La solución es cerrar el Libramiento de Chimaltenango"

Según el ministro de Comunicaciones, la única solución que existe para resolver los problemas del Libramiento de Chimaltenango es cerrarlo.

El ministro de Comunicaciones, Josué Lemus, aseguró que los problemas que se han señalado en el Libramiento de Chimaltenango no pueden arreglarse debido a que la obra aún no ha sido recibida oficialmente por el Ejecutivo.

El funcionario fue citado a la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), donde aseguró que es la empresa que construyó la carretera, la que debe de darle mantenimiento a la obra.

"Es un proyecto que no está recepcionado, la empresa es la que tiene que darle mantenimiento durante ese tiempo y el Ministerio Público tiene una investigación al respecto... no podemos intervenir hasta que no tengamos las cosas bien claras", justificó Lemus.

El ministro reconoció que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), le advirtió del riesgo que representa la obra, pero continuó en su posición de "tener las manos atadas".

"Lamentablemente tiene defectos de construcción... la solución para evitar cualquier inconveniente es cerrar el Libramiento de Chimaltenango... no podemos invertir en ese proyecto mientras que no sea liquidado, porque está en investigación... No podemos hasta que nos digan qué es lo que la empresa entregó", señaló el funcionario.

Pese a que Lemus refiere que la empresa que desarrollo la obra es la encargada de realizar los trabajos de reparación, autoridades de la Constructora Nacional, Sociedad Anónima (Conasa), indicaron que la posición de esa entidad es no dar ninguna declaración sobre el tema.