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"La clasificación está en nuestras manos", dice Klopp tras derrotar a Serbia

  • Con información de Kevin Alvarado / Colaborador
13 de noviembre de 2026, 17:38
Klopp buscará una victoria ante Países Bajos para clasificar a la siguiente ronda de la Nations League. (Foto: AFP)

Klopp buscará una victoria ante Países Bajos para clasificar a la siguiente ronda de la Nations League. (Foto: AFP)

"Jugamos un partido fantástico; la clasificación está en nuestras manos", dijo el técnico Jurgen Klopp tras la victoria 3-1 de Alemania ante Serbia en Belgrado, por la UEFA Nations League.

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"Tenemos que acostumbrarnos al hecho de que somos genuinamente buenos, o que somos capaces de serlo", agregó el seleccionador.

Este triunfo coloca a la Mannschaft con buenas chances de clasificar a la siguiente ronda del torneo, pues sellarían su boleto con una victoria por cualquier marcador ante Países Bajos, el lunes.

El técnico alemán sumó su segundo triunfo como seleccionador, ambos ante Serbia. (Foto: AFP)
El técnico alemán sumó su segundo triunfo como seleccionador, ambos ante Serbia. (Foto: AFP)

"La clasificación está en nuestras manos; esa era nuestra meta", expresó Klopp, quien consiguió su segundo triunfo al mando de Alemania.

"Queremos mostrar lo que podemos hacer, lo que hemos aprendido y cómo estamos mejorando juntos. La primer tarea es mostrar que podemos jugar un buen futbol".

Klopp se abraza con Florian Wirtz, anotador del segundo tanto teutón ante Serbia. (Foto: AFP)
Klopp se abraza con Florian Wirtz, anotador del segundo tanto teutón ante Serbia. (Foto: AFP)

El estratega alemán aprovechó para felicitar al extremo del Leipzig Brajan Gruda, quien hizo su debut con la selección y además se estrenó como goleador, tras conducir el balón desde su propio campo y vencer al guardameta serbio con un zurdazo desde el borde del área.

"Recuerdo que marcó un gol similar cuando jugaba en Mainz. Es un futbolista excepcional. Él simplemente hizo su juego, tomó riesgos y tuvo una actuación fantástica", concluyó Klopp.

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