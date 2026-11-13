"La clasificación está en nuestras manos", dice Klopp tras derrotar a Serbia

"Jugamos un partido fantástico; la clasificación está en nuestras manos", dijo el técnico Jurgen Klopp tras la victoria 3-1 de Alemania ante Serbia en Belgrado, por la UEFA Nations League.
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"Tenemos que acostumbrarnos al hecho de que somos genuinamente buenos, o que somos capaces de serlo", agregó el seleccionador.
Este triunfo coloca a la Mannschaft con buenas chances de clasificar a la siguiente ronda del torneo, pues sellarían su boleto con una victoria por cualquier marcador ante Países Bajos, el lunes.
"La clasificación está en nuestras manos; esa era nuestra meta", expresó Klopp, quien consiguió su segundo triunfo al mando de Alemania.
"Queremos mostrar lo que podemos hacer, lo que hemos aprendido y cómo estamos mejorando juntos. La primer tarea es mostrar que podemos jugar un buen futbol".
El estratega alemán aprovechó para felicitar al extremo del Leipzig Brajan Gruda, quien hizo su debut con la selección y además se estrenó como goleador, tras conducir el balón desde su propio campo y vencer al guardameta serbio con un zurdazo desde el borde del área.
"Recuerdo que marcó un gol similar cuando jugaba en Mainz. Es un futbolista excepcional. Él simplemente hizo su juego, tomó riesgos y tuvo una actuación fantástica", concluyó Klopp.