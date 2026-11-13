Así será la intervención del tramo El Rancho - Teculután, según el CIV

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La titular del CIV, Norma Zea, explicó cómo será la intervención que se hará en el tramo que conduce de El Rancho, hasta Teculután.

Durante la conferencia La Ronda, la ministra de Comunicaciones, Norma Zea, dio a conocer cómo será la intervención del tramo que va desde El Rancho hasta Teculután, Zacapa.

Se trata de 31.8 kilómetros de carretera que pasarán de dos a cuatro carriles, además de la sustitución de seis puentes con más de 50 años de funcionamiento.

Zea explicó que el proyecto contempla la rehabilitación de los carriles existentes y la construcción de dos nuevos. Para ello, se retirarán más de 10 centímetros del pavimento actual, se intervendrá la base de la carretera y posteriormente se colocarán 18 centímetros de mezcla asfáltica.

Según la funcionaria, estos trabajos permitirán aumentar la capacidad estructural de la carretera y equiparar la resistencia de los carriles actuales con la de los nuevos.

La ministra de Comunicaciones, Norma Zea, explica cómo son los trabajos en el tramo El Rancho - Teculután. https://t.co/dAZ3VOf8Js — JessicaOsorio502 (@JOsorioSoy502) November 13, 2026

En cuanto a los puentes, señaló que las seis estructuras existentes serán sustituidas debido a su antigüedad y a las condiciones de carga para las que fueron diseñadas.

Los puentes actuales tienen más de 50 años y fueron construidos para soportar cargas aproximadas de 20 toneladas, mientras que las nuevas estructuras tendrán capacidad para más de 70 toneladas, según la información presentada sobre el proyecto.

Debido a la ampliación de la carretera, se construirán dos puentes en cada una de las seis ubicaciones, para un total de 12 nuevas estructuras.

Zea explicó que, antes de retirar los puentes actuales, la empresa encargada de la obra instalará estructuras provisionales en los seis puntos de intervención, con el propósito de mantener la circulación vehicular durante los trabajos.

La funcionaria recordó que este procedimiento ya fue utilizado en un tramo afectado por las lluvias, donde inicialmente se habilitó un paso temporal y posteriormente se instaló un puente provisional.

También señaló que algunas estructuras presentan problemas que no pueden resolverse únicamente mediante reparaciones superficiales, debido a que estas no permiten recuperar su capacidad estructural.

La intervención incluye puentes ubicados sobre los ríos Hato y Güijo, además de otras estructuras a lo largo del tramo carretero.