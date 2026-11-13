Alerta: Este será el clima para el fin de semana según los expertos

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Las temperaturas tendrán cambios considerables entre el día y la noche, además que no se descartan lluvias.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) ha dado a conocer los pronósticos del clima en el territorio nacional para este fin de semana.

Se prevén áreas con niebla o neblina en las primeras horas de la mañana, así como en la noche, alternando con períodos de poca nubosidad y cielo parcialmente nublado y el ambiente será frío en la noche, según indican los expertos.

Durante el día, se espera un ambiente cálido y húmedo, con incremento y desarrollo de nubosidad en horas de la tarde, lo que podía favorecer a la presencia de lloviznas y lluvias acompañadas de actividad eléctrica en diferentes regiones del país.

Estas precipitaciones estarán asociadas principalmente a condiciones locales, derivadas del ingreso de humedad de ambos litorales y las altas temperaturas.

Por lo tanto, la Conred recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones antes lluvias y descargas eléctricas.

Se prevé ambiente cálido para el día y frío para la noche. (Imagen: Conred)

Temperaturas

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 24 y 35 grados Celcius, siendo las regiones del Pacífico, Petén, Caribe y Valles del Oriente las que podrían registrar los valores más elevados.

Por otro lado, en la ciudad capital se esperan temperaturas máximas de 26 a 28 grados Celsius, mientras que en Alta Verapaz y el altiplano central y occidental se mantendrán condiciones variables de nubosidad y posibles lluvias.

También, persistirán las temperaturas frías durante la noche y madrugada en los altiplanos central y occidental, donde podrían registrarse valores de entre 3 y 6 grados Celsius.